الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر عند 3975 دولارا للأونصة، ووصلت الان إلى 3998 دولار للأوقية وذلك خلال تعاملات الأسبوع المنتهى أمس السبت.

خسائر الذهب

وسجّلت خسائر الذهب قاربت 3.9% بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر عند 3975 دولارا للأونصة.

وفي مصر، تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى ارتفاع سعر الذهب، حيث صعد سعر الجرام بنحو 30 جنيهاً، على الرغم من الهبوط القوي في سعر الذهب عالميًا.

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم، الأحد، فوق مستوى الـ 50 جنيهًا، مجددًا مُسجلًا 50.360 ألف جنيه.

يأتي ذلك وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف التضخمية وترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وعلى المستوى المحلي، تسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر، حيث صعد سعر الجرام بنحو 30 جنيهًا، على الرغم من الهبوط القوي في سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الاحد

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد 25-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3998 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5396 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6295 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7194 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاحد، 50.360 ألف جنيه.

وفي سياق أخر توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.