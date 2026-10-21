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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وسط ترقب المستثمرين.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب تذبذبا محدودا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 -10-2026، حيث تراجع بداية التعاملات ثم ارتفع في منتصف التعاملات.

ويترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، في ظل توقعات واسعة النطاق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء 21-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4133 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7200 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاربعاء ، 50.400 ألف جنيه. 

وطرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، رؤيته لمستقبل الأسعار، متوقعًا إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.

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