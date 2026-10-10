قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا : إعصار إيزاياس يصل إلى اليابسة بالقرب من ديستن في فلوريدا
موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مر بظروف صعبة.. جيهان السادات: حبيت السادات قبل ما يكون رئيس.. وعمره مازعلني
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني
إعلان حالة الطوارئ في ولايتي فلوريدا وجورجيا الأمريكيتين.. ما السبب؟
كريم محسن يكشف لـ صدى البلد تفاصيل ألبومه الجديد «ابن ناس»| فيديو خاص
حفيدة إسماعيل ياسين: جدي كان زملكاوي ويفرض حظر تجول وقت المباريات
موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
أذكار الصباح الصحيحة كما وردت عن النبي.. حصن المسلم اليومي للطمأنينة وبركة اليوم
لو المسن في خطر.. حالات حددها القانون تستوجب الحماية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الذهب
الذهب

كشف المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، عن طبيعة سلوك المستهلكين في سوق المعدن الأصفر، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة تراجع الإقبال على الشراء، إذ يظل الذهب بالنسبة إلى كثيرين وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وقال سعيد إمبابي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن سلوك المستهلكين تجاه الذهب يتشابه على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قرارات الشراء لا ترتبط دائمًا بانخفاض الأسعار، وإنما تتأثر أيضًا بهدف المواطن من اقتناء المعدن الأصفر وطبيعة خطته المالية.

وأضاف أن السؤال بشأن شراء الذهب في الوقت الحالي أو الانتظار لحين تراجع الأسعار يحتاج إلى تحديد الهدف من الشراء أولًا، موضحًا أن الشخص الذي يرغب في تكوين مدخرات والحفاظ على قيمة أمواله يختلف في طريقة تفكيره عن المضارب الذي يسعى إلى تحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن المواطن الذي يشتري الذهب بغرض الادخار وليس المضاربة يمكنه اتخاذ قرار الشراء وفقًا لاحتياجاته وقدرته المالية، مع ضرورة الاستعداد للاحتفاظ بالذهب لفترة طويلة، وعدم التعجل في بيعه لمجرد حدوث تغيرات مؤقتة في الأسعار.

وأشار إمبابي إلى أن التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار يتطلب فهم طبيعة السوق، وعدم بناء القرارات على تحركات الأسعار اليومية فقط، خاصة أن المعدن الأصفر قد يشهد فترات من الارتفاع والتراجع، وهو ما يجعل الأفق الزمني للاستثمار عاملًا مهمًا في تقييم النتائج.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب قد لا يمنع المواطنين من الشراء، لأن البعض ينظر إلى المعدن النفيس باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات، وليس مجرد سلعة ينتظر انخفاض سعرها حتى يقبل على شرائها.

واختتم سعيد إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن تحديد الهدف من شراء الذهب يمثل الخطوة الأولى لاتخاذ قرار مناسب، موضحًا أن الادخار طويل الأجل يختلف عن المضاربة، وأن شراء الذهب لا يضمن تحقيق أرباح، في ظل احتمالات تغير الأسعار وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

الذهب سعيد إمبابي أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

الرئيس السيسي لدى وصوله ماليزيا

علي الطريقة الكورية.. رئيس وزراء ماليزيا ينشر فيديو ترحيبا بالرئيس السيسي على أنغام أغنية «تملي معاك»

امطار

أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تكشف خريطة التقلبات الجوية خلال 5 أيام

ترشيحاتنا

اتفاقية تعاون استراتيجي

جامعة الجلالة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة ماجنا جراسيا الإيطالية

وظائف

أسبوع التوظيف 2026.. جامعة عين شمس تفتح أمام خريجيها أبواب الحصول على فرص توظيف متعددة

القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي

قاضية أهانت إسرائيل.. نقابة الأطباء تهنئ نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام

بالصور

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

المايونيز
المايونيز
المايونيز

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد