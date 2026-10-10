سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

كشف المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، عن طبيعة سلوك المستهلكين في سوق المعدن الأصفر، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة تراجع الإقبال على الشراء، إذ يظل الذهب بالنسبة إلى كثيرين وسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وقال سعيد إمبابي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن سلوك المستهلكين تجاه الذهب يتشابه على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قرارات الشراء لا ترتبط دائمًا بانخفاض الأسعار، وإنما تتأثر أيضًا بهدف المواطن من اقتناء المعدن الأصفر وطبيعة خطته المالية.

وأضاف أن السؤال بشأن شراء الذهب في الوقت الحالي أو الانتظار لحين تراجع الأسعار يحتاج إلى تحديد الهدف من الشراء أولًا، موضحًا أن الشخص الذي يرغب في تكوين مدخرات والحفاظ على قيمة أمواله يختلف في طريقة تفكيره عن المضارب الذي يسعى إلى تحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن المواطن الذي يشتري الذهب بغرض الادخار وليس المضاربة يمكنه اتخاذ قرار الشراء وفقًا لاحتياجاته وقدرته المالية، مع ضرورة الاستعداد للاحتفاظ بالذهب لفترة طويلة، وعدم التعجل في بيعه لمجرد حدوث تغيرات مؤقتة في الأسعار.

وأشار إمبابي إلى أن التعامل مع الذهب باعتباره وسيلة للادخار يتطلب فهم طبيعة السوق، وعدم بناء القرارات على تحركات الأسعار اليومية فقط، خاصة أن المعدن الأصفر قد يشهد فترات من الارتفاع والتراجع، وهو ما يجعل الأفق الزمني للاستثمار عاملًا مهمًا في تقييم النتائج.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب قد لا يمنع المواطنين من الشراء، لأن البعض ينظر إلى المعدن النفيس باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات، وليس مجرد سلعة ينتظر انخفاض سعرها حتى يقبل على شرائها.

واختتم سعيد إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن تحديد الهدف من شراء الذهب يمثل الخطوة الأولى لاتخاذ قرار مناسب، موضحًا أن الادخار طويل الأجل يختلف عن المضاربة، وأن شراء الذهب لا يضمن تحقيق أرباح، في ظل احتمالات تغير الأسعار وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.