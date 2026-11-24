تنفيذًا لتوصيات "منتدى مصر 2026"، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءين موسعين لوضع خارطة طريق عملية لتسريع وتيرة نمو قطاع الشركات الناشئة، خُصص اللقاء الأول لممثلي صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، وضم الثاني نخبة من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم العملية.

جاء اللقاءان بحضور الدكتور مصطفى الحيوان، رئيس مجلس إدارة شركة "إن آي كابيتال – NI Capital"، و/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمستشار سعيد عرفه ومحمد عياد، مساعدا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والصناعة، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات الصحية عن بُعد، والتوظيف، والبحث العلمي.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية, تضع ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، بوصفه أحد أهم المحركات الرئيسية لتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية عبر الحلول التكنولوجية المبتكرة، لا سيما أن الشباب يمثلون نحو 60% من إجمالي السكان.

وأوضح أن هذا الاهتمام ينبع من قدرة القطاع على إطلاق الطاقات الإبداعية وتحفيز الابتكار لدى الشباب، وشدد على حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل للقطاع وتذليل أي عقبات أمام رواد الأعمال، وعلى الاستماع إلى جميع التحديات التي طرحها المشاركون والعمل الفوري على معالجتها، وتعزيز الربط بين رواد الأعمال والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، أن الحكومة عازمة على بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال لزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو الاستماع المباشر والمفصل للتحديات التي تواجه أطراف المنظومة، ومعالجتها بصورة مؤسسية من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الحكومة على صياغة حلول مشتركة بالتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم التحركات التنفيذية الجارية، موضحًا أنه يجري حاليًا الانتهاء من وضع هيكل الحوكمة الخاص بإطلاق صندوق متخصص لتمويل الشركات الناشئة، تديره شركة "إن آي كابيتال"، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، بمساهمات محلية وأجنبية، بما يعزز القيمة المضافة لهذه الشركات ويدعم توسعها محليًا وإقليميًا. وقدّم/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي للشركة، عرضًا حول دورها في إدارة الاستثمارات المباشرة وآليات عمل الصندوق المزمع إطلاقه.

وأعلن وزير التخطيط بدء تشكيل مجموعات عمل قطاعية تضم الشركات الناشئة في كل تخصص، لفتح قنوات تواصل مباشرة ومستدامة مع الوزارات المعنية، بهدف التدخل السريع لحل المشكلات العالقة.

وأكد التزام الوزارة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن "منتدى مصر 2026"، مشيرًا إلى المضي قدمًا في تفعيل "برنامج قمم"، المخصص لرعاية الشركات الناشئة سريعة النمو وتحويلها إلى شركات مليارية (Unicorns)، بالتوازي مع حزمة من البرامج الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار للشركات الناشئة، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي والابتكاري في الناتج المحلي الإجمالي.

من جهتهم، طرح ممثلو صناديق الاستثمار ورواد الأعمال عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تيسير إجراءات مشاركة الشركات الناشئة في المناقصات والمشتريات الحكومية، ومعالجة التحديات الضريبية والجمركية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاعات الواعدة التي تعاني فجوات تمويلية، مثل تكنولوجيا التعليم.

كما شدد المشاركون على أهمية وضع آليات واضحة لتخارج الشركات التي بلغت مرحلة التوسع، بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن تقديم حوافز لتمكين الشركات التكنولوجية المحلية من إحلال الواردات وتوطين الصناعة، وربط الأبحاث العلمية في الجامعات باحتياجات السوق الفعلية.