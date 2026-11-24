تلقى ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي تطورات جديدة، بعدما خرج الثلاثي محمد شوقي وسامي قمصان وعماد النحاس من حسابات المسؤولين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي تقرر توجيه الشكر له وإنهاء مهمته مع الفريق.

وجاء استبعاد الثلاثي من قائمة المرشحين لتولي المسؤولية الفنية بسبب عدم حصولهم على الرخصة التدريبية «برو» المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما يمثل عائقًا أمام إمكانية قيادتهم للفريق في المنافسات القارية خلال الفترة المقبلة.

وتفرض لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شروطًا محددة بشأن المؤهلات والرخص التدريبية التي يجب أن تتوافر في المديرين الفنيين للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وعلى رأسها الحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة «برو»، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية التي حددها الاتحاد القاري.

ويضع هذا الأمر إدارة الأهلي أمام ضرورة البحث عن مدرب يمتلك المؤهلات المطلوبة، حتى يتمكن من قيادة الفريق محليًا وقاريًا دون التعرض لأي أزمات تتعلق بالاشتراطات التنظيمية الخاصة بالاتحاد الإفريقي.

وتأتي هذه التطورات في توقيت صعب داخل القلعة الحمراء، بعد قرار رحيل الحسين عموتة، عقب تراجع نتائج الفريق وتزايد الانتقادات الجماهيرية للأداء خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع المسؤولين إلى التحرك سريعًا لحسم هوية المدير الفني الجديد.

وتشهد أروقة الأهلي تحركات مكثفة من جانب المسؤولين عن ملف الكرة، من أجل الاستقرار على اسم قادر على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، واستعادة ثقة الجماهير، والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة مزيدًا من المشاورات لحسم هوية المدرب الجديد، في ظل رغبة الإدارة في اختيار اسم يتناسب مع طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة.