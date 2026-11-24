دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدول الأعضاء إلى تعزيز استعداداتها المدنية والعسكرية لمواجهة احتمال اندلاع صراع مسلح واسع النطاق، في ظل تصاعد التوترات، بما يشمل وضع خطط لإجلاء المدنيين، وتأمين مخزونات طبية، وتعزيز قدرة وسائل النقل والبنية التحتية على الصمود في أوقات الأزمات.

التوترات بين أوروبا وروسيا



وأصدر الحلف توصيات تحث الحكومات على الاستعداد لضمان قدرة البنية التحتية والسكان على مواصلة أداء وظائفهم خلال الأزمات الناجمة عن الحروب.



وتشمل هذه التدابير وضع خطط لإجلاء المدنيين من المناطق المعرضة للخطر، وتأمين احتياطيات كافية من الغذاء والمياه والطاقة، وضمان استمرار المؤسسات الحكومية في أداء مهامها في ظل الظروف الطارئة. كما تحظى مراكز القيادة المحصنة وأنظمة التشغيل البديلة باهتمام خاص، لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة خلال الأزمات.



ومن المتوقع أيضًا أن تستعد أنظمة الرعاية الصحية في دول الناتو لمواجهة ارتفاع حاد في أعداد المصابين والضحايا. وتشمل التوصيات تكوين مخزونات من الأدوية والمعدات الطبية والدم المتبرع به ومشتقاته.

وتشكل البنية التحتية لقطاع النقل محورًا أساسيًا آخر في هذه الاستعدادات، إذ يتعين ضمان استمرار عمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية الأخرى، بما يسمح باستمرار حركة المدنيين ونقل أفراد الناتو والمعدات العسكرية.



وتأتي هذه التحركات لتعزيز الاستعدادات في أعقاب تصريحات أدلى بها عدد من السياسيين الأوروبيين ومسؤولي الاستخبارات، حذروا فيها من احتمال تصاعد التوترات مع روسيا.



وأشارت تقديرات استخباراتية أوروبية، استشهد بها التقرير، إلى احتمال تكثيف موسكو عملياتها الهجينة أو اختبار رد فعل حلف الناتو خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، تختلف تقديرات المسؤولين الأوروبيين بشأن مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة.



ورفض المسؤولون الروس مرارًا الادعاءات التي تفيد بأن موسكو تعتزم مهاجمة دول أوروبية، إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تشكل تهديدًا لأوروبا، محذرًا في الوقت نفسه من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيعني اندلاع حرب مع روسيا.