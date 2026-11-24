أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن دوي انفجارات عنيفة بصنعاء.

دوي انفجارات في صنعاء والحديدة

كما أفاد المراسل بوقوع غارات جوية استهدفت مواقع في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الإثنين، تنفيذ 647 عملية استهداف طالت مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتحصيناتها وتحركاتها، ضمن عملية "فجر اليمن" المستمرة.

خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا



وأكدت القوات المسلحة تحييد 122 من قيادات ميليشيا الحوثي وعناصرها، وتدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية خلال العمليات الأخيرة.