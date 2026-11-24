أعلن النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وإنهاء مهمتهم مع الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار إدارة الأهلي بإنهاء التعاقد مع الحسين عموتة بعد تراجع نتائج الفريق، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز، في المباراة التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير النادي، وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه وجه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا خلالها مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المرحلة المقبلة أو موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.

ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ يقودان ملف اختيار البديل

وأشار الأهلي إلى أن القرار جاء في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم داخل النادي.

وكلفت إدارة الأهلي الثنائي بطرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم تقديم الأسماء المقترحة خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لحسم هوية المدير الفني الجديد.

وتسعى الإدارة الحمراء إلى التحرك سريعًا لاختيار مدرب يمتلك الخبرات والإمكانات الفنية التي تساعد الفريق على استعادة توازنه، وتصحيح المسار بعد النتائج الأخيرة، خاصة في ظل رغبة النادي في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

الأهلي يبحث عن بداية جديدة بعد رحيل عموتة

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تحركات مكثفة داخل النادي الأهلي للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد، في ظل أهمية المرحلة المقبلة وحاجة الفريق إلى فرض حالة من الاستقرار الفني سريعًا.

وبذلك تنتهي تجربة الحسين عموتة مع الأهلي، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه اجتماعات الإدارة بشأن هوية المدرب القادم، وقدرته على إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات والمنافسة على البطولات.