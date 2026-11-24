قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن طائرة يُشتبه في أنها تابعة لكوريا الشمالية اخترقت المجال الجوي للبلاد بالقرب من جزيرة صغيرة شرقي البلاد، صباح الثلاثاء، وذلك بعد إصدار أوامر للسكان بالتوجه إلى الملاجئ.

اختراق المجال الجوي

وحسب وكالة أسوشيتد برس، أعلنت وزارة الداخلية والسلامة في البداية أن طائرة روسية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، ووجهت تعليمات إلى سكان جزيرة أولونغ بالتوجه إلى المنشآت تحت الأرض أو الاحتماء داخل المباني.



لكن الحكومة ألغت لاحقًا أمر الإخلاء، ثم عدّلت تقديراتها بشأن هوية الطائرة، مشيرة إلى احتمال أن تكون تابعة لكوريا الشمالية.



ولم تصدر الحكومة أو المؤسسة العسكرية على الفور مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع حوادث أو اضطرابات كبيرة في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة.



وكانت جزيرة أولونغ قد شهدت حالة من الذعر في عام 2022، عندما أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 20 صاروخًا باتجاه البحر، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين. واتجه أحد الصواريخ نحو الجزيرة، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية ودفع السكان إلى إخلاء منازلهم.