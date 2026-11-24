خرج المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصريحات قوية عقب الخسارة أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في المواجهة التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير القلعة الحمراء بسبب تراجع نتائج الفريق وأدائه خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث عموتة عن الانتقادات التي يتعرض لها الجهاز الفني عقب الهزيمة، مؤكدًا أن تحميل المدرب المسؤولية الكاملة عن خسارة المباريات ليس أمرًا منطقيًا، في ظل وجود العديد من العوامل والأخطاء التي تحدث داخل أرض الملعب، والتي لا يستطيع المدير الفني التحكم فيها بشكل مباشر.

وقال المدرب المغربي في تصريحاته عقب المباراة: «لو شايفين إن المدرب هو السبب، فالـCV بتاعي كفيل بالرد»، في إشارة إلى تاريخه التدريبي وخبراته السابقة في عالم كرة القدم، وما حققه من نجاحات وإنجازات خلال مسيرته المهنية.

وأضافت تصريحات عموتة حالة من الجدل بين جماهير الأهلي، خاصة أن الفريق كان يعول على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتأتي تصريحات المدير الفني في توقيت صعب داخل النادي الأهلي، بعدما تعرض الفريق لخسارة مؤثرة أمام منافس مباشر على لقب الدوري، وهو ما يضع الجهاز الفني واللاعبين أمام اختبار حقيقي خلال المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تحركات داخل الفريق من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام بيراميدز، واستعادة التوازن الفني والنتائج الإيجابية، في ظل الضغوط الجماهيرية المتزايدة على الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

ويبقى رد فعل المدرب المغربي على الانتقادات أحد أبرز الملفات المطروحة داخل القلعة الحمراء، خاصة مع انتظار الجماهير تحسن أداء الفريق وظهور رد فعل قوي داخل الملعب بعد الهزيمة الأخيرة