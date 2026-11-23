يعد الرامن بالجبنة من الوصفات الآسيوية التي جذبت اهتمام محبي الطعام، خاصة عشاق الأكلات السريعة ذات القوام الكريمي والطعم الغني. وتتميز هذه الوجبة بسهولة تحضيرها، إذ تجمع بين الشعرية أو المكونة الإسباجيتي، سريعة التحضير والجبنة والحليب وبعض التوابل، لتقدم طبقًا دافئًا ومشبعًا يمكن إعداده في دقائق قليلة.

وتشتهر هذه الوصفة في المطبخ الكوري بصور مختلفة، حيث يضيف البعض الجبن المذاب إلى الرامن الحار لتخفيف حدة التوابل ومنحه مذاقًا أكثر نعومة، بينما يفضل آخرون إضافة الخضراوات أو الدجاج للحصول على وجبة متكاملة، للشيف حنان عزام .

مكونات الرامن بالجبنة

شعرية

شريحة جبنة شيدر.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من صوص الصويا.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

كوب ماء لسلق الشعرية

بصل أخضر للتزيين.

سمسم حسب الرغبة.

طريقة عمل الرامن بالجبنة

ضعي كوب الماء في إناء على النار حتى يصل إلى الغليان. أضيفي الشعرية واتركيها حتى تلين، مع الاحتفاظ بكمية مناسبة من ماء السلق. في مقلاة أخرى، ضعي الزبدة والثوم المفروم وقلبيهما قليلًا حتى تظهر رائحتهما. أضيفي الحليب وصوص الصويا والتوابل، وقلبي المكونات على نار هادئة. ضعي شريحة الجبنة الشيدر وقلبي حتى تذوب تمامًا ويتحول الخليط إلى صوص كريمي. أضيفي النودلز المسلوقة إلى الصوص وقلبي جيدًا حتى تتغطى بالكامل. إذا كان الخليط كثيفًا، أضيفي القليل من ماء السلق حتى تحصلي على القوام المناسب. ارفعي الشعرية من على النار وقدميه ساخنًا مع البصل الأخضر والسمسم.

أسرار نجاح الرامن بالجبنة

الجبنة

للحصول على مذاق غني، يفضل عدم الإفراط في سلق الشعرية حتى لا تصبح طرية أكثر من اللازم، كما يمكن استخدام خليط من الشيدر والموزاريلا للحصول على قوام مطاطي وكريمي.

ويمكن التحكم في درجة الحرارة بإضافة الشطة تدريجيًا.

إضافات تجعل الرامن بالجبنة وجبة متكاملة

يمكن إضافة شرائح الدجاج المطهو أو البيض المسلوق أو المشروم أو الذرة الحلوة، كما يمكن استخدام البصل الأخضر لإضافة نكهة منعشة.