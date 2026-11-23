أتاحت الجهات المختصة لأصحاب الأراضي والعقارات إمكانية استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري، وفقًا لطبيعة الموقع ونوع النشاط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المنظمة لأعمال البناء، وذلك من خلال تقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص، وإرفاق المستندات والرسومات الهندسية والموافقات الفنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

وتبدأ إجراءات استخراج رخصة البناء التجاري أو الإداري بالتوجه إلى المركز التكنولوجي، وتقديم طلب ترخيص بناء جديد من خلال الشباك رقم «386»، ثم تقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية والبيانات الفنية اللازمة، لتتولى الجهات المختصة مراجعة الملف والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل استكمال إجراءات إصدار الترخيص.

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وتبلغ مدة تنفيذ الخدمة 30 يومًا، تبدأ من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، فيما يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل باسمه لإخطاره بالإجراء التالي، وذلك ضمن خطوات متابعة الطلب حتى الحصول على الترخيص بعد استكمال الموافقات اللازمة.

وتتضمن إجراءات الترخيص مجموعة من المتطلبات المتعلقة بملكية الأرض وصلاحية الموقع والارتفاعات المسموح بها والتصميمات المعمارية والإنشائية، فضلًا عن موافقات الجهات المعنية بالمرافق والحماية المدنية والمرور والتنسيق الحضاري، بحسب موقع المشروع وطبيعة النشاط المزمع إقامته.

ما خطوات استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري في مصر؟

يمكن لأصحاب العقارات والراغبين في إقامة مبانٍ تجارية أو إدارية التقدم بطلب استخراج الترخيص من خلال المركز التكنولوجي المختص، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات المحددة من الجهات المعنية.

وتتمثل خطوات استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري في الآتي:

التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتقديم طلب الحصول على الترخيص.

تقديم طلب ترخيص بناء جديد من خلال الشباك رقم «386».

إرفاق المستندات المطلوبة المتعلقة بملكية الأرض والرسومات الهندسية والموافقات الفنية.

انتظار مراجعة الملف من الجهات المختصة بعد التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

متابعة الرسائل النصية الواردة على رقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب لمعرفة الإجراء التالي.

استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة للحصول على الترخيص.

استلام رخصة البناء بعد الانتهاء من مراجعة الملف واستيفاء المتطلبات اللازمة.

وتستهدف هذه الإجراءات التأكد من توافق المشروع مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، ومراجعة المستندات الفنية والهندسية المرتبطة بأعمال البناء، بما يشمل متطلبات السلامة الإنشائية وحماية العقارات المجاورة وتنظيم استخدامات الأراضي.

كم تبلغ مدة استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري؟

تبلغ مدة تنفيذ خدمة استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري 30 يومًا، وتبدأ هذه المدة من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وليس بمجرد تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي.

ويعني ذلك ضرورة تجهيز الأوراق والرسومات والموافقات الفنية اللازمة قبل استكمال إجراءات الترخيص، حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعة الملف واتخاذ الإجراءات المطلوبة دون تأخير بسبب نقص المستندات.

كما يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل باسمه لإخطاره بالإجراء التالي، وهو ما يتيح له متابعة مراحل الطلب والتعرف على الخطوات المطلوبة لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة.

ما المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بناء تجاري أو إداري؟

تتطلب إجراءات استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري تقديم مجموعة من المستندات القانونية والهندسية والتخطيطية، التي تهدف إلى إثبات ملكية الأرض وتحديد صلاحية الموقع ومراجعة التصميمات المقترحة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وتشمل المستندات الأساسية المطلوبة ما يأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

مستندات إثبات ملكية الأرض.

ما يثبت صفة مقدم الطلب.

تفويض أو توكيل للمهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن استخراج الترخيص.

بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

قيود الارتفاع المطلوبة من الجهات المختصة، بحسب موقع الأرض.

محضر قياس أو تحديد مساحي أو شهادة إحداثيات.

دفتر الاشتراطات الخاص بقطعة الأرض أو قرار التقسيم أو المخطط المعتمد.

نموذج طلب ترخيص بناء وفقًا للائحة التنفيذية والنماذج المرفقة بها، على أن يشمل النموذج المرفق بتقرير التربة والنموذج المرفق بالنوتة الحسابية.

شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

نموذج حساب قيمة تكاليف الأعمال.

نموذج خاص بإنشاء مبنى يستلزم تأمين سلامة المنشآت المجاورة.

إقرار وتعهد من مالك قطعة الأرض، وفقًا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية.

ما اشتراطات صلاحية الموقع وقيود الارتفاع المطلوبة للترخيص؟

يعد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية من المستندات المهمة ضمن ملف استخراج رخصة البناء التجاري أو الإداري، إذ يتضمن مجموعة من البيانات والموافقات التي توضح مدى توافق الأرض مع متطلبات البناء المحددة لموقعها.

ويجب تقديم صورة من بيان صلاحية الموقع، على أن يتضمن البيانات والمستندات الآتية:

قيد الارتفاع الصادر عن هيئة عمليات القوات المسلحة، موضحًا به رقم الموافقة.

قيد الارتفاع الصادر عن سلطة الطيران المدني، مرفقًا به شهادة مناسيب أو إفادة بعدم وقوع الموقع ضمن دوائر الارتفاق الجوي.

محضر قياس أو محضر تحديد مساحي أو شهادة إحداثيات صادرة عن جهة حكومية معتمدة.

دفتر الاشتراطات الخاص بقطعة الأرض، أو قرار التقسيم، أو المخطط الاستراتيجي للمحافظة، أو المخطط التفصيلي للمدينة، أو أي اشتراطات بنائية مؤقتة.

وتساعد هذه المستندات على تحديد الضوابط التخطيطية والبنائية التي يجب الالتزام بها عند إعداد التصميمات الهندسية للمشروع، بما يشمل الارتفاعات المسموح بها وطبيعة الاستخدامات المعتمدة للأرض.

ما المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن الترخيص؟

تشترط إجراءات استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري تقديم بيانات المهندس أو المكتب الهندسي المتقدم بطلب الترخيص، إلى جانب المستندات التي تثبت صفته المهنية وتفويضه من مالك الأرض لمباشرة الإجراءات.

وتشمل هذه المتطلبات ما يأتي:

تفويض أو توكيل صادر من المالك إلى المهندس أو المكتب الهندسي، لمباشرة إجراءات استخراج الترخيص، مع مراعاة فئة الأعمال طبقًا للمادة «126» من اللائحة التنفيذية.

بيانات المهندس أو المكتب الهندسي المتقدم بطلب الترخيص، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وكارنيه نقابة المهندسين، والسجل الهندسي، والبطاقة الضريبية، والرقم الاستشاري.

شهادة صلاحية الأعمال مرفقًا بها ثلاث نسخ من الرسومات المعمارية المعتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

نسخة إلكترونية من الرسومات المعمارية بصيغة «أوتوكاد».

كما يجب أن تتضمن شهادة صلاحية الأعمال رسومات لوحة لفرش الجراجات، على أن تكون مستوفية اشتراطات الكود المصري للجراجات لعام 2024، وذلك ضمن المستندات الفنية المطلوبة لمراجعة التصميمات والتأكد من توافقها مع الاشتراطات المعتمدة.

ما التقارير الهندسية والإنشائية المطلوبة لاستخراج رخصة البناء؟

يتطلب ملف الترخيص تقديم عدد من المستندات والتقارير الفنية المرتبطة بسلامة المبنى والأعمال الإنشائية، إلى جانب المستندات المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

وتشمل هذه المستندات:

وثيقة التأمين والمستندات الفنية المرفقة بها.

نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

تقرير مهندس استشاري عن أبحاث التربة.

نوتة حسابية معتمدة.

تقرير استشاري بشأن سلامة العقارات المجاورة.

وتستهدف هذه المتطلبات مراجعة الجوانب الهندسية والإنشائية للمشروع، والتأكد من مراعاة عوامل السلامة وحماية المنشآت المحيطة، خاصة في المشروعات التي تستلزم اتخاذ تدابير إضافية لتأمين العقارات المجاورة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

ما موافقات الجهات الحكومية المطلوبة لاستخراج رخصة بناء تجاري أو إداري؟

تختلف الموافقات المطلوبة باختلاف موقع الأرض وطبيعة المشروع والنشاط المقرر إقامته، إذ قد يتطلب إصدار الترخيص الحصول على موافقات من عدد من الجهات الحكومية والفنية، لضمان توافق المشروع مع الاشتراطات المنظمة لكل موقع ونشاط.

وتشمل الموافقات المطلوبة، بحسب الأحوال، ما يأتي:

الحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضاري بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق ذات القيمة المتميزة، مع اعتماد لوحة الواجهة.

الحصول على موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية، في حال انطباق الاشتراطات المطلوبة.

الحصول على موافقة لجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض المشكلة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في حال انطباق الاشتراطات.

الحصول على موافقة شركات المرافق «الكهرباء» على السير في إجراءات الترخيص، مع تقديم أصل لوحة الدور الأرضي المعتمدة من شركة الكهرباء.

تقديم الموافقات الخاصة المطلوبة لبعض الأنشطة، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تموين السيارات وغيرها، بحسب طبيعة النشاط.

وتوضح هذه المتطلبات أن استخراج رخصة البناء التجاري أو الإداري لا يرتبط فقط بتقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية، وإنما يستلزم أيضًا استيفاء الموافقات المرتبطة بموقع المشروع وطبيعة استخدامه، وفقًا للاشتراطات المعمول بها.

هل يتطلب استخراج رخصة البناء تقديم دراسة مرورية ومقابل تحسين؟

تتضمن المستندات المطلوبة لبعض إجراءات الترخيص تقديم مستندات تتعلق بالتأثيرات المرورية للمشروع والالتزامات المالية المستحقة على الأرض، وذلك وفقًا للاشتراطات المحددة.

وتشمل هذه المستندات ما يأتي:

تقديم ما يفيد سداد مقابل التحسين المستحق على الأرض نتيجة المنفعة العامة.

تقديم دراسة مرورية معتمدة من الإدارة العامة للمرور، على أن تتم مراجعتها بالتنسيق مع المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تقديم إيصال سداد مقابل المعاينة.

كما تتضمن الإجراءات تقديم محضر لجنة الفحص المشكلة بالوحدة المحلية، بقرار من المحافظ المختص، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، لمراجعة مستندات الترخيص بعد استكمال الموافقات والتأكد من صحة الإجراءات.

ويجب أن يتضمن المحضر موافقة الإدارة العامة للمرور بالمحافظة على السير في إجراءات الترخيص، مع التأكد من عدم تأثير المشروع على كثافات انتظار السيارات بالطرق العامة.

ما أهمية استيفاء جميع المستندات قبل تقديم طلب الترخيص؟

يمثل استكمال المستندات القانونية والهندسية والفنية خطوة أساسية في إجراءات استخراج رخصة بناء تجاري أو إداري، لأن مراجعة الطلب تعتمد على التحقق من ملكية الأرض وصلاحية الموقع وتوافق التصميمات مع الاشتراطات البنائية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

كما أن استيفاء متطلبات الجهات المعنية بالمرافق والمرور والحماية المدنية والتنسيق الحضاري، بحسب طبيعة المشروع وموقعه، يساعد على استكمال إجراءات المراجعة وإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المحددة.

ولذلك يتعين على أصحاب العقارات التأكد من تجهيز المستندات المطلوبة، ومراجعة بيانات المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن إعداد الملف، واستكمال الرسومات والتقارير الفنية والموافقات اللازمة قبل التقدم بطلب الترخيص، مع متابعة الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب لمعرفة الإجراءات اللاحقة حتى الحصول على الرخصة.