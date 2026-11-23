حذر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، من أن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق حاسم، معتبرًا أن استمرارها في اتباع سياساتها الحالية قد يقودها إلى التهميش والعزلة على الساحة الدولية.

وقال كوشنر، في مقابلة مع مجلة «نيويورك»، إن إسرائيل أمام خيارين؛ إما تجاوز تداعيات هجمات السابع من أكتوبر، والخروج منها أكثر أمنًا واندماجًا في المجتمع الدولي، أو مواصلة نهجها الحالي الذي قد يدفعها نحو التحول إلى دولة مهمشة دوليًا.

وأضاف: إسرائيل تقف على مفترق طرق، إما أن تنهض من مأساة السابع من أكتوبر، وتصبح أكثر أمانًا واندماجًا في العالم، أو أن تستمر على نهجها الحالي، الذي يقودها إلى وضع دولة مهمشة على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل، كشف كوشنر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن يعتقد أن الجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن ستنجح.

كما أشار التقرير عن كوشنر قوله: «لم يكن بيبي يعتقد أننا قادرون على فعل ذلك»، في إشارة إلى تشكيك نتنياهو في قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق هذا الهدف.