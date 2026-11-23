كشف تقرير جديد نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن تدمير إسرائيل لقطاع غزة خلّف إرثاً بيئياً مدمراً، حيث باتت المياه الملوثة والتربة الملوثة والهواء السام تهدد أنظمة دعم الحياة التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة.

جرائم حرب بيئية

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة أوكسفام ومرصد الصراع والبيئة (Ceobs)، تسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في تلوث واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع، حيث جعلت المعادن الثقيلة ومخلفات المتفجرات والأسبستوس من المباني المدمرة ومياه الصرف الصحي، الهواء والتربة والمياه خطرة على الفلسطينيين لعقود قادمة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، أميتاب بيهار: "إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تشمل الاعتداءات العسكرية على بيئتها، والتي تعد جرائم حرب بيئية تهدد الحياة الآن وللأجيال القادمة".

وأضاف "تدمير وتلوث غزة" قد "أدى إلى تدهور جذري في الظروف البيئية اللازمة لسلامة الإنسان وبقائه" وانتهاك التزامات إسرائيل القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة يتعرضون للسموم من خلال الهواء والغذاء والماء وعن طريق الاتصال المباشر بالتربة الملوثة والحطام، محذرا من أن هذه المخاطر ستستمر لأجيال قادمة، ما لم يتم إعطاء الأولوية لإجراءات التنظيف والمعالجة والتعافي.

وفي عام 2025، وفي مطلع هذا العام، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة ، وأن مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأعمال. وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن إسرائيل ترفض "المهزلة التشهيرية" التي أصدرتها اللجنة. يُذكر أن نتنياهو مطلوبٌ بشكل منفصل من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقدم تقرير منظمة أوكسفام الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن لما يصفه "الأرض القاحلة السامة" التي خلّفها الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن وفاة أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما لا يقل عن 175 ألفاً، بينما لا يزال مصير الآلاف مجهولاً تحت الأنقاض.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والتحليل العلمي وبيانات المصادر المفتوحة الأخرى، خلص التقرير إلى أن التلوث في غزة "واسع الانتشار وشديد وله عواقب وخيمة، مع آثار خطيرة على الصحة العامة وبقاء المدنيين".

وقال بيهار: “من المروع أن نبدأ في فهم مدى التلوث السام الذي يواجهه السكان، الذين لا يستطيعون الفرار أو حماية أنفسهم بشكل صحيح من المخاطر. في منطقة صغيرة ومضطهدة ومكتظة بالسكان مثل غزة، فإن التعرض المستمر أمر لا مفر منه، حيث يحيط بالناس النفايات ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى انتشار الآفات وتزايد خطر الإصابة بالأمراض.”

وتابع “تتدفق مياه الصرف الصحي الخام إلى البحر وتتسرب إلى الأرض، بينما يؤدي تدمير أنظمة الصرف الصحي في غزة إلى ترك الناس دون حماية تذكر من التلوث المحيط بهم.”

وأضاف أن "العواقب الصحية المرتبطة بذلك ستكون وخيمة، وسيكون الأطفال والنساء الحوامل من بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر".

61 مليون طن من الركام

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد ولّدت أكثر من 61 مليون طن من الحطام في جميع أنحاء القطاع، مما حوّل المنازل والأحياء والبنية التحتية المدمرة في غزة إلى خزان هائل من المواد الخطرة المحتملة.

وقالت مؤلفة التقرير، لما عبد الصمد، وهي أخصائية عالمية في مجال المياه والصرف الصحي في منظمة أوكسفام، إن معالجة الأضرار البيئية في غزة ستكون "صعبة للغاية لأن التلوث منتشر في جميع أنحاء الأنقاض الحضرية والأراضي الزراعية وأنظمة المياه والتربة، في حين أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تقيد الوصول الآمن إلى معظم المناطق".

ويُبرز التحليل الحاجة المُلحة إلى أن تسمح إسرائيل بإجراء تقييم بيئي مُفصّل على أرض الواقع لتوضيح المخاطر التي تُهدد الصحة العامة وتحديد خيارات لتدابير عاجلة للحد من الأضرار. ومن المُرجّح أن تتطلب عملية الترميم إزالة واسعة النطاق، ومراقبة دقيقة، ومعالجة مُتخصصة للمناطق المُتضررة من مُلوّثات مثل مُخلّفات المتفجرات، والمُلوّثات العضوية، والمعادن الثقيلة.

وقال بيهار إنه مع تزايد الاهتمام الدولي بإعادة إعمار غزة، يجب ألا يُعامل التعافي البيئي على أنه أمر ثانوي، بل كمشروع حيوي موازٍ.

وأضاف: "إن إعادة بناء غزة دون فهم ومعالجة مدى التلوث البيئي في الوقت نفسه قد يؤدي إلى عواقب صحية عامة طويلة الأمد لأجيال قادمة".