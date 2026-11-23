حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، على التواجد في مقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقامة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جهاز منتخب مصر بقيادة علي ماهر يحضر مباراة الأهلي وبيراميدز

وتأتي متابعة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمواجهة؛ في إطار متابعة اللاعبين عن قرب، وتقييم مستويات العناصر المرشحة للانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من اللاعبين الذين يدخلون حسابات المنتخب.

ويولي علي ماهر وجهازه المعاون اهتمامًا بمباريات الدوري الممتاز؛ من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، ومتابعة تطور أداء العناصر المختلفة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني.