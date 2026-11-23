قرر مسئولو نادي الزمالك تكليف الإدارة القانونية بالنادي لتجهيز المستندات اللازمة للرد على الشكوى المقدمة من حسام عبد المجيد، مدافع الفريق السابق، أمام اتحاد الكرة، بشأن مستحقاته المالية.

ويرفق الزمالك كشف الحساب الذي سبق إرساله إلى اللاعب ضمن المستندات المقدمة، والذي يستند إليه النادي في موقفه، لإثبات أن حسام عبد المجيد مدين للزمالك بمبلغ 75 ألف جنيه، وليس العكس، وفقًا للموقف المالي للنادي.

شكوى حسام عبدالمجيد ضد الزمالك

كشف سامر سلامة، وكيل حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق ولودوجوريتس البلغاري الحالي، عن التقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، اليوم الأحد، للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب لدى القلعة البيضاء.

وقال سامر سلامة في تصريحات لـ"ستاد المحور": "تقدمنا بشكوى إلى اتحاد الكرة للحصول على مستحقات حسام عبد المجيد المتأخرة لدى نادي الزمالك، والتي تقدر بنحو 700 ألف جنيه مصري".

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

في سياق أخر يترقب عشاق نادي الزمالك مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب وحصد النقاط الثلاث.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة، مساء اليوم الاثنين، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لتحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، وعدم فقدان المزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة.