تقدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، بطلب للحصول على البطاقة الفيروزية، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في خطوة لافتة قد تمنح قائد منتخب مصر وضعًا مميزًا داخل الأراضي التركية.

محمد صلاح أول لاعب كرة قدم يتقدم للحصول على البطاقة الفيروزية

وبحسب المعلومات المتداولة، يسعى محمد صلاح للحصول على البطاقة الفيروزية التي تأتي ضمن مبادرة تركية تستهدف منح امتيازات خاصة لبعض الشخصيات والأفراد، تقديرًا لمكانتهم وإسهاماتهم في مجالات مختلفة.

ومن المنتظر أن يصبح نجم طرابزون سبور أول لاعب كرة قدم يتقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة ضمن المبادرة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب المصري منذ انضمامه إلى صفوف الفريق التركي.

موعد حفل منح البطاقة الفيروزية في تركيا

ومن المقرر إقامة الحفل الخاص بالمبادرة يوم 3 ديسمبر المقبل، حيث سيشهد مراسم منح البطاقة الفيروزية لأحد اللاعبين الذين يمثلون الأندية التركية الكبرى.

وتضم قائمة الأندية المعنية بالمبادرة أربعة من أبرز فرق الكرة التركية، وهي فنربخشة وجلطة سراي وطرابزون سبور وبشكتاش، على أن يقع الاختيار على لاعب واحد من بين ممثلي هذه الأندية للحصول على البطاقة.

صلاح يواصل خطف الأنظار في الدوري التركي

ويأتي هذا التطور في ظل الاهتمام المتزايد بمحمد صلاح داخل تركيا، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة منذ انتقاله إلى طرابزون سبور.

ويأمل النجم المصري في مواصلة تقديم مستويات مميزة بقميص فريقه خلال الموسم الحالي، والمساهمة في تحقيق أهداف النادي والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي.

وتحظى خطوة تقدمه للحصول على البطاقة الفيروزية باهتمام خاص، في ظل إمكانية أن يكون أول لاعب كرة قدم يستفيد من المبادرة، حال استكمال الإجراءات واختياره ضمن مراسم التكريم المقررة في ديسمبر المقبل