كشف الفنان إسلام إبراهيم عن التأثيرات الإيجابية والسلبية التي تركها برنامج «SNL بالعربي» على مسيرته الفنية، مؤكدًا أن البرنامج ساهم في تقديمه للجمهور، لكنه في الوقت نفسه تسبب في حصره وزملائه داخل إطار الأدوار الكوميدية، وهو ما أثر على طبيعة الفرص التي عُرضت عليهم فيما بعد.

وقال إسلام إبراهيم، خلال لقائه مع الفنانة نانسي صلاح في برنامج «ببساطة»، المذاع على شاشة قناة المحور: «SNL بالعربي قدمنا للناس، بس زي ما قدمنا فايدة ضرنا برضه، لأن الناس حصرتنا في أدوار معينة، ومكنتش فاهمة إن الشخصية اللي بتنجح لازم نكررها ونستغلها، ودي كانت فكرة البرنامج، لكن الجمهور شافنا خوفاف وبنضحك بس».

وأضاف أن نجاحه في تقديم الشخصيات الكوميدية دفعه إلى محاولة تغيير الصورة الذهنية عنه، من خلال البحث عن أبعاد إنسانية مختلفة داخل الأدوار التي يؤديها، موضحًا أنه أصبح يتدخل أحيانًا في طريقة تنفيذ المشاهد، ويقترح على المخرجين أفكارًا جديدة تساعده على تقديم الشخصية بصورة مختلفة عن الكوميديا المعتادة.

وتابع: «بقيت بسرق الشغل لما يجيلي دور كوميدي، أروح للمخرج أقوله إيه رأيك لو عملنا المشهد بالشكل ده؟ عملت كده مع أستاذ رامي رزق الله، وكان بيقولي تعالى نجرب، ولما الفكرة تعجبه نبدأ نشتغل على الدور، ونخليه حالة إنسانية مش مجرد دور كوميدي، وعملت كده في مسلسل طلعت روحي».

إسلام إبراهيم: برنامج SNL بالعربي ظلمنا ومكنش قائم على التنمر

وتطرق إسلام إبراهيم إلى الانتقادات التي طالت برنامج «SNL بالعربي» خلال فترة عرضه، موضحًا أن ارتباط البرنامج بفكرة الجرأة خلق انطباعًا غير دقيق لدى قطاع من الجمهور، مؤكدًا أن الكوميديا التي قدمها لم تكن قائمة على التنمر أو السخرية من الصفات الشكلية للأشخاص.

وقال: «ضرنا إن البرنامج اتاخد في سكة إنه جريء، واتاخد عننا انطباع معين، وده مش حقيقي، البرنامج كان بيقدم الكوميديا الجريئة، بس مكنش مبني على التنمر، يعني محدش قال إن ده أسمر ولا تخين ولا قصير».

وأشار إلى أن جميع المشاركين في البرنامج لم يحصلوا على التقدير الذي يستحقونه في التمثيل أو الأعمال الفنية، قائلًا: «كل SNL اتظلموا ومخدناش حقنا، وموهبتنا كلنا تستحق أفضل من اللي إحنا فيه دلوقتي».

وعن إمكانية تقديم موسم جديد من البرنامج، أكد إسلام إبراهيم أنه لا يمانع العودة للتجربة مرة أخرى، لكنه يرى أن طبيعة البرنامج كانت مناسبة لأعمارهم وشكلهم الفني في ذلك الوقت، موضحًا أن نضجهم وتغير تجاربهم قد يجعلان من الصعب تكرار الحالة نفسها.

وأضاف: «معنديش مشكلة أقدمه تاني، بس هو كان لايق على شكلنا وسننا وقتها، ودلوقتي بقينا أنضج سنة، فمعرفش الهبل اللي كنا بنعمله وقتها الناس هتتقبله مننا دلوقتي ولا لأ».

نانسي صلاح: كنت بحاول أقنعهم إني ممثلة دراما مش كوميديا

من جانبها، كشفت الفنانة نانسي صلاح عن تجربتها مع برنامج «SNL بالعربي»، وتأثير مشاركتها فيه على طبيعة الأدوار التي عُرضت عليها، مؤكدة أنها كانت تحاول تغيير الصورة التي ارتبطت بها لدى صناع الدراما بعد نجاحها في البرنامج.

وقالت نانسي صلاح: «أنا قولت للأستاذ طارق الجنايني إني بتاعة دراما مش كوميديا، وبعد نجاحي في SNL بقيت أقنعهم إني أصلًا مش كوميديا».

إسلام إبراهيم يكشف مفاجأة عن أجور SNL بالعربي وبداياته الفنية

وتحدث إسلام إبراهيم عن المقابل المادي الذي كان يحصل عليه فريق «SNL بالعربي»، مؤكدًا أن الأجور لم تكن كبيرة، وأنها كانت تُصرف لهم قبل الذهاب إلى التصوير، مشيرًا إلى أن التجربة كانت بالنسبة له ولزملائه قائمة بالأساس على حب التمثيل والرغبة في إثبات موهبتهم، وليس البحث عن المكاسب المادية.

واستعاد الفنان ذكريات بداياته الفنية، كاشفًا عن موقف طريف جمعه بوالدته خلال مشاركته في إحدى المسرحيات بمركز شباب دمياط، إذ كان ينقصهم جزء من ديكور المسرح، فاضطر إلى إقناع والدته بالتخلي عن البلكونة الخاصة بمنزلهم لاستخدامها في العرض.

وقال: «كنت زمان بعمل مسرحية في مركز شباب دمياط، وكان ناقص بلتكانة ستارة للديكور، واتحايلت على أمي عشان تفك البلتكانة بتاعتنا لحد ما اقتنعت، فالموضوع كان حب للتمثيل مش فلوس».

ويُعرض برنامج «ببساطة»، تقديم الفنانة نانسي صلاح، يومي السبت والأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا على شاشة قناة المحور، وهو برنامج اجتماعي يستضيف نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة، ويناقش معهم محطات مختلفة من حياتهم وتجاربهم الشخصية والمهنية. والبرنامج من إنتاج شركة «إيكون ميديا» للمنتجة رويدا جمال.