حرصت أسرة المخرج محمد سامي، على الرد على الأنباء المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر، والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت حالة من الجدل بين الجمهور.

ونفت أسرة محمد سامي صحة ما يتم تداوله حول انفصال نجلها عن الفنانة مي عمر، مؤكدة استمرار العلاقة بينهما، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت والدة المخرج محمد سامي في تعليقها: «ربنا يكفيهم شر خلقه ويهدي سرهم»، في رسالة اعتبرها متابعون ردا على الشائعات التي طالت الحياة الزوجية لنجلها والفنانة مي عمر.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث أعادوا تداوله، معبرين عن دعمهم للثنائي، ومتمنين لهما دوام الاستقرار والسعادة، فيما طالب آخرون بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة دون التأكد من صحتها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به محمد سامي ومي عمر من الجمهور، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، خاصة أن الثنائي يحرصان دائما على مشاركة لحظات من حياتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل أي أنباء تتعلق بعلاقتهما محل اهتمام واسع.