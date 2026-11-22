قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان لقاءً مهمًا للغاية، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يجتمع فيها القادة الثلاثة في يوم واحد.

إعلان يتضمن أربع نقاط مهمة

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن، أن القادة الثلاثة استمروا في الحديث معًا لأكثر من ساعة، وخرجوا بإعلان يتضمن أربع نقاط مهمة.

مسارات إنتاج النفط والمحكمة الجنائية الدولية

وأوضح أن النقاط الأربع تناولت قضايا مهمة، من بينها الأمم المتحدة ومسارات إنتاج النفط والمحكمة الجنائية الدولية والقنابل النووية ومخاطر تطويرها.

غزة والقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الإعلان أغفل قضية مهمة للغاية، وهي غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه القضية لا يمكن تجاهلها في ظل ما شهدته المنطقة خلال العامين الماضيين.