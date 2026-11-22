أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة منذ نحو 80 عامًا من أجل القضية الفلسطينية، وتعمل على مساعدة جميع الأطراف والوساطة بينها بهدف تحقيق السلام.

توسط بين جميع الأطراف لتحقيق السلام

وقال أبو العينين، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن: «مصر خلال ثمانين عاما مضت تبذل جهدا كبيرا من أجل القضية الفلسطينية، وتساعد وتتوسط بين جميع الأطراف لتحقيق السلام».

مواقف تاريخية وجهود متواصلة

وأشار إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يأتي امتدادًا لمواقف تاريخية وجهود متواصلة تستهدف إنهاء الصراع وتحقيق السلام، مؤكدًا أهمية استمرار التحرك الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إيجاد حل عادل للقضية.

ولفت إلى أن الرئيس السادات كان يتمتع بكرامة وشخصية مؤمنة بالسلام، وجاء إلى الولايات المتحدة مع الرئيس جيمي كارتر وصنعا معًا سلامًا مستمرًا منذ 47 عامًا.