تبدأ أولى الإجازات الرسمية المنتظرة في مصر خلال عام 2027 يوم الخميس 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تتزامن المناسبة مع العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتصل مدة الراحة إلى 3 أيام متواصلة بالنسبة للعاملين والطلاب الذين يحصلون على إجازتهم الأسبوعية خلال هذين اليومين.

وتحظى إجازة عيد الميلاد المجيد باهتمام الموظفين والطلاب مع اقتراب نهاية عام 2026 واستعدادهم لاستقبال العام الجديد، خاصة أنها تأتي في الأسبوع الأول من يناير، وتمنح الفئات التي تتوافق عطلتها الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت فرصة للاستفادة من فترة راحة متصلة تمتد على مدار 3 أيام.

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وتتزامن هذه المناسبة مع بداية جدول جديد من الإجازات الرسمية والأعياد الدينية والوطنية التي ينتظرها المواطنون على مدار عام 2027، وتشمل مناسبات متعددة، أبرزها عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وشم النسيم، وعيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد القوات المسلحة.

متى موعد أول إجازة رسمية في مصر خلال عام 2027؟

تحل أول إجازة رسمية في مصر خلال العام الجديد يوم الخميس 7 يناير 2027، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي المناسبة التي ينتظرها الموظفون والعاملون والطلاب باعتبارها أول عطلة رسمية مدرجة في جدول مناسبات العام الجديد.

وتأتي إجازة عيد الميلاد المجيد قبل العطلة الأسبوعية مباشرة، الأمر الذي يسمح بامتداد فترة الراحة إلى 3 أيام متتالية للفئات التي تحصل على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، دون الحاجة إلى الحصول على أيام إجازة إضافية.

وتتوزع أيام العطلة المنتظرة على النحو الآتي:

الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 8 يناير 2027: عطلة أسبوعية.

السبت 9 يناير 2027: عطلة أسبوعية.

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب الذين تتوافق عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت على فرصة للاستمتاع بإجازة ممتدة خلال بداية يناير، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كم عدد أيام إجازة عيد الميلاد المجيد 2027؟

تصل مدة الإجازة إلى 3 أيام متواصلة، بداية من الخميس 7 يناير وحتى السبت 9 يناير 2027، وذلك نتيجة تزامن الإجازة الرسمية لعيد الميلاد المجيد مع يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وتأتي هذه الإجازة ضمن المناسبات الرسمية التي تحظى باهتمام العاملين والطلاب، خاصة مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث تمثل أول فرصة للحصول على عطلة رسمية بعد انتهاء إجازات ومناسبات عام 2026.

ويختلف الاستفادة من الأيام الثلاثة وفقا لنظام الإجازات الأسبوعية المطبق على كل جهة عمل أو مؤسسة تعليمية، إذ ترتبط مدة الراحة المذكورة بالفئات التي تحصل بالفعل على عطلتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

هل تبقت إجازات رسمية في مصر خلال عام 2026؟

لا يتضمن جدول المناسبات الرسمية المقررة لعام 2026 أي إجازات أخرى بعد ذكرى عيد القوات المسلحة، التي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، لتقتصر العطلات المتبقية من العام على الإجازات الأسبوعية المعتادة.

وبذلك تكون إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 أول عطلة رسمية مقبلة في مصر، والتي ينتظرها الموظفون والطلاب مع بداية العام الجديد.

ويأتي الاهتمام بموعد هذه الإجازة بالتزامن مع استعداد المواطنين لمعرفة خريطة العطلات الرسمية المقبلة، والتعرف على المناسبات التي تمنحهم فرصا للحصول على فترات راحة متتالية خلال العام الجديد.

ما جدول الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2027؟

يتضمن جدول الإجازات الرسمية المتوقعة في مصر خلال عام 2027 مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية، التي تتوزع على مدار أشهر العام، وتشمل أعيادا ومناسبات مرتبطة بالتاريخ المصري والمناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية.

وتأتي مواعيد الأعياد الدينية الواردة في الجدول باعتبارها تقديرات فلكية أولية، لحين تأكيدها وفقا للرؤية الشرعية والقرارات الرسمية، بينما جاءت أبرز الإجازات المتوقعة خلال عام 2027 على النحو الآتي:

عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027.

عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027.

عيد الفطر المبارك: متوقع فلكيا الأربعاء 10 مارس 2027.

عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك: متوقع خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2027.

رأس السنة الهجرية: متوقع يومي 6 أو 7 يونيو 2027.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

عيد ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

المولد النبوي الشريف: متوقع يومي 14 أو 15 أغسطس 2027.

عيد القوات المسلحة: الأربعاء 6 أكتوبر 2027.

ما أبرز الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في 2027؟

يتنوع جدول العطلات الرسمية في مصر خلال عام 2027 بين المناسبات الوطنية والأعياد الدينية، حيث تبدأ الإجازات بعيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير، ثم تأتي مناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يوم الاثنين 25 يناير 2027.

وخلال شهر مارس، ينتظر المواطنون إجازة عيد الفطر المبارك، المتوقع فلكيا أن توافق الأربعاء 10 مارس 2027، فيما يشهد شهر أبريل إجازة عيد تحرير سيناء يوم الأحد 25 أبريل 2027.

أما شهر مايو، فيتضمن أكثر من مناسبة، حيث تأتي إجازة عيد العمال يوم السبت 1 مايو، تليها إجازة شم النسيم يوم الاثنين 3 مايو، إلى جانب وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك المتوقع خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2027.

وفي يونيو، تتضمن قائمة المناسبات المتوقعة رأس السنة الهجرية يومي 6 أو 7 يونيو 2027، وذكرى ثورة 30 يونيو يوم الأربعاء 30 يونيو 2027.

وتستمر المناسبات الوطنية خلال شهر يوليو مع عيد ثورة 23 يوليو، الذي يوافق الجمعة 23 يوليو 2027، بينما يأتي المولد النبوي الشريف متوقعا يومي 14 أو 15 أغسطس 2027، وتختتم قائمة المناسبات المذكورة بعيد القوات المسلحة يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2027.

هل مواعيد الإجازات الدينية في 2027 نهائية؟

تظل مواعيد الأعياد الدينية الواردة ضمن جدول إجازات عام 2027 تقديرات فلكية أولية، وليست مواعيد نهائية مؤكدة، إذ يرتبط تحديدها الرسمي بالرؤية الشرعية والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ويشمل ذلك عيد الفطر المبارك المتوقع فلكيا يوم الأربعاء 10 مارس 2027، ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك المتوقع خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2027، ورأس السنة الهجرية المتوقع يومي 6 أو 7 يونيو 2027، بالإضافة إلى المولد النبوي الشريف المتوقع يومي 14 أو 15 أغسطس 2027.

ومن ثم، ينبغي التعامل مع هذه التواريخ باعتبارها مواعيد متوقعة لحين تأكيدها رسميا، مع متابعة القرارات والإعلانات الرسمية المتعلقة بمواعيد الإجازات للعاملين والطلاب.

ما أول عطلة رسمية طويلة ينتظرها الموظفون والطلاب في 2027؟

تعد إجازة عيد الميلاد المجيد أول عطلة رسمية منتظرة خلال عام 2027، إذ تبدأ يوم الخميس 7 يناير، وتتصل بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة 8 يناير والسبت 9 يناير، لتصل فترة الراحة إلى 3 أيام متواصلة للفئات التي تحصل على إجازتها الأسبوعية في هذين اليومين.

ومع اقتراب انتهاء عام 2026، تزداد أهمية معرفة جدول الإجازات الرسمية للعام الجديد، سواء للتخطيط للراحة أو تنظيم الالتزامات الشخصية والعائلية، خاصة أن قائمة مناسبات 2027 تتضمن عددا من الأعياد الدينية والوطنية الموزعة على مدار العام.

وتبقى إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 أول موعد رسمي مرتقب للعطلات في العام الجديد، فيما تظل المواعيد الدينية الواردة في الجدول خاضعة للتأكيد وفقا للرؤية الشرعية والقرارات الرسمية.