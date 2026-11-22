يخطط البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات العائدين الثابت والمتغيير، صباح غدا الإثنين، بفترات استحقاق تصل لـ 10 سنوات؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ومن المقرر أن يتم بيع سندات الخزانة عبر مزاد سيتم تنظيمه لصالح وزارة المالية ضمن جدول العطاءات الأسبوعية والتي تجرى بشكل دوري بواقع 3 عطاءات دورية.

تفاصيل الطروحات

تقدر جملة الاستثمارات المخطط بيعها غدًا الإثنين بواقع 23 مليار جنيه بما يعادل 423.105 مليون دولار؛ على مستوى 5 عطاءات من السندات المقومة بالعملة المحلية وبعائدين ثابت ومتغيير.

سندات ذات العائد الثابت

تبلغ جملة عطاءات سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمقومة بالجنيه نحو 15 مليار جنيه موزعة على عطاءين اثنين أحدهما مستحق بعد عام ونصف والثاني بفترة استحقاق 3 سنوات.

ويتضمن الطرح الأول بيع سند خزانة المستحق عن سنة ونصف السنة بقيمة 5 مليارات جنيه، والثاني لاستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.

سندات بعائد متغير

ومن المخطط أيضا بيع سندات خزانة ذات عائد متغير بالجنيه بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه تتضمن 3 عطاءات وهي كالأتي:

عطاءَا لاستحقاق عام ونصف بقينة 5 مليارات جنيه

عطاءا آخر لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

عطاءًا لمدة 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن عن قبول عطاءات من أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 140.54 مليار جنيه تضمنت 3466 طلبًا مقبولا من المستثمرين وبما يمثل نموا بنسبة 0.54% عن المستهدف.