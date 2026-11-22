قررت لجنة الحكام تعيين محمود بسيوني لإدارة مباراة الزمالك والجونة، المقرر إقامتها في الخامسة من مساء غد اللإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة الزمالك والجونة

ويعاون بسيوني، كل من: أحمد ماجد حكما رابعا، وسمير جمال وطارق مصطفى حكمين مساعدين، بينما يتولى محمود الدسوقي تقنية الفيديو، بمساعدة وليد ناجي.

حكام مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري

كما يدير محمد عباس قابيل مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري ويعاونه إسلام أبو العطا وكريم السعيد، فيما يتولى محمد أيمن مهمة الحكم الرابع، ويتولى علاء صبري إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة مصطفى عثمان.