أُصيب عدد من العمال في فلسطين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل نحو 18 آخرين، مساء اليوم الأحد، خلال محاولتهم عبور الجدار الفاصل باتجاه مدينة القدس المحتلة، قرب بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت محافظة القدس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، فيما اعتقلت مجموعة من العمال واعتدت بالضرب على أحدهم، وفق ما وثقته مقاطع فيديو.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت، مساء اليوم الأحد، مع إصابتين قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، جراء اعتداء بالضرب والسقوط عن جدار الفصل العنصري، وجري نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار الأمني في المنطقة، عقب رصد مجموعة من الأشخاص أثناء عبورهم شارع 437 باتجاه الشرق، وأطلقت إنذاراً باحتمال وقوع عملية تسلل، ما استدعى نشر قوات عسكرية وحراس المستوطنات وفرق الاستجابة السريعة في المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة حزما بشكل كامل، وأغلقت المحال التجارية، وفرضت إجراءات عسكرية مشددة، بالتزامن مع عمليات الملاحقة والاعتقال في محيط الجدار وشارع 437.

وكانت معلومات أولية قد تحدثت عن رصد 15 شخصاً، قبل أن تشير تحديثات لاحقة إلى اعتقال 18، فيما لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للإصابات أو طبيعتها.