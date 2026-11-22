في مشهد مؤثر، خيّم الحزن على أهالي مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، عقب وفاة الشيخ ثابت سمير المقدم، اليوم، أثناء أدائه صلاة الفجر، ليرحل عن الدنيا وهو واقف بين يدي الله، في واقعة أثارت حالة واسعة من التأثر بين الأهالي وكل من عرفوه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ ثابت المقدم، وسط حالة من الحزن والدعوات له بالرحمة والمغفرة، حيث عبّر المتابعون عن تأثرهم برحيله أثناء أداء الصلاة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعلها حسن خاتمة له.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين أهالي الحوامدية، الذين نعوا الشيخ الراحل بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الجنة جزاء ما قدم من خير، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

كما انهالت الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان، في ظل حالة الحزن التي خيمت على كل من وصل إليهم خبر رحيله.