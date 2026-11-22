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أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال اجتماعه اليوم الأحد، 3 مشروعات قوانين مرتبطة بقضايا الإرهاب، وأحالها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال؛ بهدف تغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الإرهاب، وتعزيز التدابير الاحترازية بحق المحكومين في هذه القضايا.

وشملت مشروعات القوانين تعديلات على قانون منع الإرهاب لسنة 2026، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2026، وقانون الأحداث لسنة 2026.

وتضمنت التعديلات فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين في قضايا إرهابية عقب انتهاء مدد أحكامهم، بما يضمن استمرار خضوعهم لمنظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وباستخدام الوسائل التي تقررها، ومنها التتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية، والرقابة الإلكترونية وغيرها من التدابير.

وأقر المجلس نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، يستهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب استثمارات جديدة من خلال تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في قطاعات التجارة والنقل وتجارة التجزئة؛ بما يسهم في جذب شركات عالمية إلى السوق الأردنية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2026؛ بهدف مواءمة أحكامه مع قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، وتعزيز الاتساق التشريعي وتوحيد المعايير المنظمة للانتخاب والترشح.

ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026، والذي يستهدف تنظيم تشغيل هذه الوسائط، وتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام.