استطاعت مبادرة "رجال الفجر" جذب قلوب الأطفال لأداء صلاة الفجر في وقتها، حيث انطلقت من منطقة عين الكبيرة بولاية سطيف في الجزائر لتمتد إلى عواصم الوطن العربي والإسلامي، فهي واحدة من أبرز المبادرات المجتمعية والدعوية الملهمة التي تهدف إلى إحياء شعيرة صلاة الفجر في جماعة، وتعزيز الارتباط بالمساجد، وبناء جيل يبدأ يومه بطاعة الله والنشاط.

ما هي مبادرة "رجال الفجر" وهدفها؟

تهدف المبادرة إلى تنظيم مجموعات من الأطفال للمحافظة على أداء صلاة الفجر جماعة، في تجربة تستهدف غرس القيم الدينية وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالمساجد، إلى جانب ترسيخ الانضباط وروح المسؤولية والعمل الجماعي.

وقد انطلقت المبادرة من منطقة عين الكبيرة بولاية سطيف في الجزائر، بمبادرة من معلم شجع مجموعة من الأطفال على الاستيقاظ مبكراً والتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، قبل أن تتوسع التجربة وتصل إلى مناطق أخرى.



كيف وصلت مبادرة رجال الفجر بين الدول العربية والإسلامية؟

ولاقت مبادرة رجال الفجر ترحيبا يتجاوز الحدود وتم التفاعل معها في دول عربية وإسلامية، كما ظهرت مقاطع مصورة لناشطين من مختلف المدن يتفاعلون مع التجربة الجزائرية ويشيدون بفكرتها، في مؤشر على اتساع الاهتمام بها خارج البلاد.

وبينما تجاوزت "رجال الفجر" إطارها المحلي لتصبح موضوع تفاعل عربي وإسلامي، تبرز التجربة الجزائرية نموذجاً لمبادرة مجتمعية بدأت بخطوة بسيطة، قبل أن تتحول إلى رسالة تربوية يتردد صداها خارج حدود البلاد.

وتبرز "رجال الفجر" نموذجاً لمبادرة مجتمعية بدأت بخطوة بسيطة، قبل أن تتحول إلى رسالة تربوية يتردد صداها خارج حدود البلاد.

وهكذا توسعت هذه المبادرة لتعكس حرص القائمين عليها على تعزيز حضور الشباب في المساجد وسط أجواء إيمانية، وإحياء الشعائر الدينية.