عبر الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة، عن سعاته بالحصول على المركز الأول في مسابقة أول الأوائل بدولة قطر، أثناء الاحتفال بفوزه مع أهله وأسرته.

وقال عبد الفتاح أبو زهرة في فيديو له: والدتي هيا البركة وربنا يبارك فيها والأهل هم السبب في نجاحه وسعادته وأهل البلد فاجأوني وبقولهم: ربنا يجازيكم عني كل خير وتشوفوا السعادة دي في أولادكم.

وعن الفوز في المسابقة قال عبد الفتاح أبو زهرة: إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب فالفضل أولا لله تبارك وتعالى.

وتابع: قبل الذهاب للمسابقة لم أتوقع هذا النجاح لأن الموضوع صعب والمنافسة شديدة والمختلف فيها قوة المنافسة لأنها بين الأوائل فقط فمن يشترك فيها يجب أن يحصل على المركز الأول في مسابقة أخرى.

واستكمل: نفسي أكمل في الجامعة بعد الدكتوراه والأستاذية وأجتهد في مجال تعليم القرآن لقول النبي "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وذكر عبد الفتاح أبو زهرة أنه بدأ حفظ القرآن من سن 4 سنوات ويداوم على حفظ القرآن ومراجعته باستمرار.

استقبال شعبي لحامل القرآن

ووكانت عزبة السرايا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت خلال الساعات الأخيرة استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع فوز الشيخ عبد الفتاح أبوزهرة عقب فوزه بلقب «أول الأوائل» في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بقطر .

وحرص أهالي العزبة علي الاحتشاد أمام أبواب منزل الشيخ المبتهل لتقديم التهاني والتبريكات والتأكيد على أواصر السعادة والفرحة بينهم عقب تكريمه ثلاث مرات في عهد الرئيسان مبارك والسيسي ودولة قطور بحصوله علي جائزة قدرها مليون ريال قطري .

وتعود رحلة الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة مع القرآن الكريم إلى سنوات طفولته الأولى، حيث بدأ حفظ كتاب الله في كُتّاب قريته وهو في الثالثة من عمره، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملًا في السابعة، قبل أن يواصل دراسته المتخصصة في القراءات وعلوم القرآن، ويتخرج في كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته.

ويُعد الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة أحد النماذج العلمية المتميزة في خدمة كتاب الله، حيث يشغل عضوية لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وسبق له الفوز بالمركز الأول في فرع القراءات القرآنية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما حظي بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، ليضاف هذا التتويج الدولي الجديد إلى سجل إنجازاته المشرفة.