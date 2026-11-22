تستعد مصر لاستضافة النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية، ضمن جهود تبادل الخبرات وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية.

ويُعقد المنتدى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، بتنظيم وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ويستهدف استعراض التجارب الدولية في برامج الدعم النقدي، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة» المصري، إلى جانب بحث الحلول المبتكرة والتمويل المستدام والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

وتتزامن استضافة المنتدى مع تحركات حكومية لتنفيذ 5 تكليفات رئاسية في ملف الحماية الاجتماعية، صدرت عن «منتدى مصر 2026»، كالآتي:

دعم زواج الشباب

تستهدف التكليفات التوسع في دعم زواج الشباب الأولى بالرعاية، من خلال مبادرة «فرحة مصر»، للوصول إلى 4 آلاف عريس وعروس خلال 2026-2027، ترتفع إلى 6 آلاف بحلول 2029-2030، إلى جانب تعزيز الوعي الأسري.

رعاية المسنين والأطفال

تشمل المستهدفات إنشاء 6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين، لخدمة 3750 مستفيدًا بحلول 2030، مع التوسع في القوافل الطبية والرعاية المنزلية والكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة وألزهايمر والأمراض المزمنة.

وتستهدف الحكومة توفير خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي لـ250 ألف مستفيد من الأطفال خلال 3 سنوات، مع التوسع في مراكز الدعم النفسي.

بطاقة المسن الأولى بالرعاية

تعمل وزارة التضامن على إصدار البطاقة لتوفير الرعاية الصحية وتحمل نفقات العلاج، وإعفاء المسنين الأولى بالرعاية ممن ليس لديهم مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية، إلى جانب تيسيرات المواصلات والخدمات المنزلية.

الاستجابة لبلاغات الخطر والإهمال

تتضمن التكليفات إطلاق منظومة للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر أو الإهمال خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تمكين ذوي الإعاقة

تشمل المستهدفات تطوير منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي، ضمن جهود تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.