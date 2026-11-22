حصد الطيران العُماني ، تصنيف «الخمس نجوم لعام 2027» ضمن فئة شركات الطيران الكبرى من منظمة «أبيكس» ليؤكد الناقل الوطني لسلطنة عُمان على مكانته المتقدمة بين شركات الطيران الأعلى تقييماً على مستوى العالم في مجال تجربة المسافرين.
وتسلّم الطيران العُماني، الجائزة اليوم من اتحاد تجربة المسافرين في الخطوط الجوية (APEX) خلال مشاركته في معرض «أبيكس إف تي إي» في سنغافورة.
وتستند الجائزة إلى تقييمات مستقلة وموثّقة لآراء المسافرين، جُمعت بالتعاون مع تطبيق " TripIt®️ " منSAP Concur، التطبيق الأعلى تقييماً لتخطيط السفر عالمياًّ.
وقد شملت تقييمات «أبيكس» 722 شركة طيران حول العالم بالاستناد إلى أكثر من مليون تقييم رحلة موثّق، قيّمت خلاله محاور متعددة أبرزها راحة المقاعد، وخدمة المقصورة، والمأكولات والمشروبات، والترفيه على متن الطائرة.
وتتولى جهة تدقيق خارجية مستقلة مراجعة النتائج واعتمادها، فيما تقتصر فئة الخمس نجوم من «أبيكس» على أفضل 50 شركة طيران، أي أقل من 7 بالمائة من إجمالي شركات الطيران المقيّمة عالمياً.
وقال ناصر بن أحمد الشرجي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني إن نيل هذا التقدير ضمن نخبة شركات الطيران العالمية يُعدّ إنجازاً بارزاً، ويكتسب أهمية خاصة لأنه ينبع من تجارب الضيوف الذين يختارون السفر مع الطيران العُماني، كما يعكس تفاني وعمل فريق الشركة في مختلف مواقعهم، الذين يقف التزامهم وجهودهم وراء كل رحلة تسيّرها، مضيفا أن الشركة تعتز بهذا الإنجاز، كحافز لمواصلة الارتقاء بمعاييرها.
وأضاف أن تجربة الضيوف تُعدّ أولوية رئيسة في المرحلة المقبلة للطيران العُماني، حيث تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات خلال الأشهر القادمة تشمل تطوير المقصورات، وخدمات الضيافة على متن الطائرة، والخدمات الرقمية، وبرنامج الولاء، وتطمح من خلال ذلك إلى البناء على ما يقدّره الضيوف في الطيران العُماني، لتقديم تجربة أكثر سلاسة، وأقرب إلى تطلعات المسافر العصري، والأهم من ذلك، ذات هوية عُمانية متفردة.