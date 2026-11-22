استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في القصر الرئاسي، وفدًا برلمانيًا من بوليفيا، في زيارة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو عقدين؛ وذلك في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر 2025.

وضم الوفد البوليفي رئيس مجلس الشيوخ دييجو أفيلا نافاخاس، ورئيس مجلس النواب روبرتو خوليو كاسترو، حيث عقد الجانبان لقاءً في إطار التحركات الرامية إلى إعادة تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل السياسي والبرلماني بين البلدين.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرًا على عودة الاتصالات الرسمية بين إسرائيل وبوليفيا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية، التي شهدت توترًا على خلفية المواقف السياسية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.