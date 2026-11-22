لم تعد مواجهة تغير المناخ تقتصر على خفض الانبعاثات أو التوسع في الطاقة النظيفة، بل امتدت لتشمل قطاعات ترتبط بالحياة اليومية للمواطن، مثل النقل وإدارة المياه والمخلفات. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، في 19 نوفمبر 2026، أهمية دمج هذه القطاعات ضمن خطط التنمية والعمل المناخي في مصر.

لماذا ترتبط الاستدامة بجودة حياة المواطن؟

يُقصد بالاستدامة إدارة الموارد والخدمات اليومية بطرق تُحافظ على البيئة وتُراعي حقوق الأجيال القادمة، وتضمن استمرارية الخدمة بكفاءة وجودة دون استنزاف الموارد. وتؤثر التحديات المناخية والبيئية بصورة مباشرة على الموارد والخدمات الأساسية؛ لذلك لا تقتصر أهمية التحول نحو أنماط أكثر استدامة على حماية البيئة، بل تمتد إلى تحسين الخدمات، والحد من التلوث، وصون الموارد التي تعتمد عليها المجتمعات في حياتها اليومية.

النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات.. كيف تتحول الرؤية إلى واقع؟

بحسب ما طرحته الوزيرة في كلمة مصر، فإن الدولة تعمل وفق استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية ومساهماتها المحددة وطنيًا على جعل العمل المناخي جزءًا أصيلًا من خطط التنمية في مختلف القطاعات، وليس ملفًا منفصلًا. وفيما يخص النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات، تكمن الاستفادة العملية في:

- النقل المستدام: التوجه نحو وسائل نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة يسهل تنقل المواطنين ويخفف من الزحام والانبعاثات، بما يدعم حركة الاقتصاد اليومية ويحافظ على نظافة الهواء في المدن.

- إدارة المخلفات: تطوير منظومة التعامل مع المخلفات للحد من الأضرار البيئية والصحية، وتحويل إدارة هذا الملف إلى عنصر داعم للاستدامة البيئية وحماية الموارد.

- إدارة المياه: تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية وصونها في مواجهة تحديات تغير المناخ، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تنفيذ الالتزامات المناخية

أكدت الوزيرة أن تنفيذ الالتزامات المناخية يتطلب توفير التمويل المناخي الميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة أولويات التنمية في الدول النامية، حتى لا يتحول الانتقال الأخضر إلى أعباء إضافية على اقتصاداتها ومجتمعاتها.