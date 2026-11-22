قال برنت سادلر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن إيران تحاول اختبار الأوضاع الراهنة وكسر حالة الجمود، على غرار ما فعلته سابقًا من خلال استهداف دول الخليج، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التخطيط، وأصبحتا مستعدتين لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق.

واشنطن وتل أبيب مستعدتان لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

وأضاف سادلر، خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن المؤسسة العسكرية الإيرانية مستعدة أيضًا لاستئناف الحرب، في ظل استمرار التوترات بين الأطراف المعنية.

وأوضح أن الولايات المتحدة وشركاءها يعتمدون حتى الآن على الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران لإبقائها تحت الضغط، لافتًا إلى أن الخيارات المتاحة أمام طهران للرد على هذه الضغوط محدودة.

واعتبر المسؤول السابق في البنتاجون أن الحصار الاقتصادي قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تحقيق أهدافه، على حد تعبيره.

واختتم سادلر تصريحاته بالإشارة إلى أن الشعب الإيراني لا يرغب في استمرار النظام الحالي في إيران بعد انتهاء الحرب.