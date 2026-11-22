أكد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري أهمية أسواق اليوم الواحد في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، موضحا استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية لضمان انتظام تشغيل الأسواق، وتوفير السلع بالكميات الكافية، ومتابعة جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بشارع جمال الدين الأفغاني بمدخل أرض الجمعية، في أول أيام تشغيله في إطار جهود المحافظة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

وتفقد المحافظ العارضين، واطّلع على توافر السلع بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين كما تابع الأسعار ونسب التخفيضات مقارنة بالأسواق الخارجية، ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وتواصل مع المواطنين المترددين على السوق، للاستماع إلى آرائهم بشأن جودة السلع المعروضة ومدى مناسبة أسعارها والوقوف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.