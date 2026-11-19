بين النمو الجسدي الذي يمضي فينا دون استئذان، ونضج الفكر الذي لا يتحقق إلا بوعيٍ يقظ وإرادةٍ حاضرة، تقف النفس البشرية كل يوم أمام امتحانها الصامت.

فالجسد يكبر بحكم البيولوجيا، أما العقل والشخصية فلا يكتملان إلا بالقراءة، والتأمل، والقدرة على مراجعة الذات. ومع تسارع إيقاع الحياة وتراكم ضغوطها، لم يعد الاستشفاء من وجع السنين ترفًا عاطفيًا، بل ضرورة وجودية لصون التوازن النفسي والبقاء سليمين في مواجهة العواصف المتلاحقة.

وربما ما أكتبه هنا ليس تأملًا نظريًا خالصًا، بل شيءٌ مما تعلمته، متأخرًا أو في وقته، من الاصطدام بالحياة نفسها. فبعض الدروس لا تمنحها الكتب وحدها، بل تمنحها الخسارات الصغيرة، والخذلان العابر، والمواقف التي نخرج منها أقل اندفاعًا وأكثر فهمًا.

الخطأ مدرسة.. والوعي طريق النجاة

أدركتُ مؤخرًا أن الخطأ ليس نقيصةً مطلقة بقدر ما هو أداة تعلّم ضرورية؛ فلولا العثرات لما تبيّن الصواب، ولما تشكلت لدينا مهارة الحذر والتمييز. لكن ما يثير الأسى حقًا أن كثيرًا من الناس لم يعودوا يكتفون برصد الخطأ.

بل صاروا يتعاملون معه بوصفه مادةً للفرجة والتشهير، لا مناسبةً للفهم أو الإصلاح. وقد أصبح تتبع عثرات الناس ونشرها عبر الفضاء الرقمي طقسًا شبه يومي يستهلك طاقة المجتمع، بينما يغيب السؤال الأهم: أين نحن من تقويم الاعوجاج بروح مسؤولة وبنّاءة؟

ولعل أكثر ما يربكني في هذا المشهد أن القسوة باتت تُقدَّم أحيانًا في ثوب الصراحة، وأن الشماتة تُسوَّق كأنها نوع من الانتصار الأخلاقي. مع أن الإنسان، في لحظة ضعفه، لا يحتاج دائمًا إلى من يفضحه، بل إلى من يردّه إلى نفسه دون أن يسحق ما تبقى فيه من كرامة.

في هذا السياق، لستُ من أنصار كلمة «معلش» حين تُستخدم لتمرير الخلل أو تعطيل المحاسبة؛ فالإصلاح يتطلب وقفة صادقة لتدارك الخطأ ومعالجة جذوره. ومع ذلك، فإن رفض التهاون لا يعني القسوة أو السلبية؛ أحيانًا نترك للمخطئ «تذكرة عودة» مفتوحة، لعلّ في داخله بقية ضمير أو لحظة ندم توقظه وتعيده إلى الطريق السليم، بعيدًا عن منطق الإقصاء النهائي أو الشماتة.

الانتقام والامتنان: جدلية القوة والهدوء

في عالم تتقاطع فيه المصالح وتظهر فيه أحيانًا نفوس لا تتمنى الخير لغيرها، تبرز إشكالية أعمق تناولها الفيلسوف فريدريك نيتشه حين أشار إلى أن بعض البشر يجدون في الانتقام لذةً أسرع من ردّ الجميل؛ لأن الثأر يمنح صاحبه وهم القوة والسيطرة الفورية، بينما قد يبدو الامتنان لبعض النفوس وكأنه قيد أو التزام ثقيل.

وربما لأن الإنسان حين يُجرح يتخيل، في لحظة انفعال، أن الرد السريع سيطفئ النار داخله. لكن ما تعلمته، أو أحاول أن أتعلمه، أن بعض الانتصارات التي نحققها في الخارج تتركنا مهزومين من الداخل. فليس كل ردّ قوة، وليس كل صمت ضعفًا، وليس كل عفو تنازلًا.

لكن التحرر الحقيقي من أسر الانتقام يبدأ حين ندرك أن ردّ الأذى بمثله يبقينا أسيرين للماضي وللجرح ذاته. فمن منظور فلسفي أوسع:

• تجاوز الماضي لا تغييره: فالماضي لا يُمحى بالانتقام، بل يُحتوى بالوعي والقدرة على المضي قدمًا.

• توجيه الطاقة نحو البناء: بتحويل الغضب والانفعال إلى إبداع، وعمل، وكتابة، وبناء للذات بدل استنزافها في صراعات جانبية.

• التسامح الواعي: فالعفو هنا ليس ضعفًا ولا نسيانًا ساذجًا، بل اختيار حر يحرر الإنسان من ثقل الكراهية.

• الهدوء والفضيلة: بينما يركّز نيتشه على إرادة القوة وتجاوز الذات، تلتقي هذه الرؤية في جوهرها مع المدرسة الرواقية التي ترى أن السيطرة على الانفعالات الداخلية أسمى من أي رد فعل خارجي، وأن الغضب يُضعف صاحبه بينما تعزّز السكينة والفضيلة مناعته النفسية.

الرضا والسعي في مواجهة ضغوط الواقع

تتضاعف أهمية هذه السكينة الداخلية حين نضعها أمام واقع الناس وضغوطهم اليومية، ولا سيما الأعباء الاقتصادية والمالية التي تثقل كاهل الكثيرين. وهنا يظهر عمق المعنى النبوي في الحديث الشريف: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له».

ولأننا نعيش في زمن يختبر الأعصاب كما يختبر الجيوب، فإن الحديث عن الرضا لا ينبغي أن يُفهم بوصفه خطابًا مثاليًا بعيدًا عن الناس، ولا كأنه دعوة صامتة إلى التكيف مع كل ما يؤلم. أنا أفهم الرضا على نحوٍ آخر: أن تظل الروح متماسكة، حتى وهي تطالب بحقها، وأن يبقى القلب ممتنًا لما بقي، دون أن يتوقف السعي إلى ما ينقصه.

فالرضا في وعيه الصحيح لا يعني الاستسلام أو تجميد الطموح، ولا يتعارض مع السعي الجاد لتحسين الأحوال وإصلاح الخلل. فالصبر في الرؤية الإيمانية يقترن بالعمل والاجتهاد، وهو بمثابة درع واقٍ يحمي الإنسان من الانهيار النفسي تحت وطأة الأزمات، ويساعده على التمسك بالامتنان للنعم الصغيرة، كالصحة والأمان والأسرة، دون أن يفقد حقه وحافزه في طلب حياة أفضل.

«ثقافة محو الغير» ومأزق المبدعين

وإذا انتقلنا من الداخل الفردي إلى المجال العام، نواجه ظاهرة مقلقة يمكن وصفها بـ«ثقافة محو الغير»؛ وهي نزعة تنبّه إليها من قبل ناقدون ومفكرون كبار، وفي مقدمتهم الأديب رجاء النقاش الذي انتقد بوضوح ميلًا ثقافيًا واجتماعيًا نحو التضييق على الموهوبين وإقصائهم.

ولعل ما يزيد مرارة هذه الظاهرة أن المجتمعات لا تخسر فقط أفرادًا موهوبين حين تُقصيهم، بل تخسر معها فرصةً للتجدد والارتقاء. فكم من صوتٍ خفت لا لأنه أقل قيمة، بل لأنه لم يجد من ينصت إليه بإنصاف. وكم من موهبة ذبلت لا لضعف فيها، بل لأن مناخًا كاملًا كان أضيق من أن يحتمل حضورها.

تتجلى هذه الظاهرة في صور متعددة في واقعنا الثقافي والاجتماعي:

1. مقاومة التميز والنجاح: حيث يُنظر إلى تفوق الآخر أحيانًا باعتباره تهديدًا شخصيًا لا حافزًا للتنافس الشريف.

2. محاربة الموهبة بدل رعايتها: عبر التشكيك أو التقليل من شأن أصحاب الرؤى الجديدة.

3. تغليب الإقصاء على الحوار: حين يصبح إبعاد المختلف أو المتميز أسهل من منحه مساحة عادلة للإبداع والإسهام.

معادلة التوازن الإنساني

في نهاية المطاف، تبقى المعادلة واضحة ومباشرة: العقل حارس، والوعي سلاح. فإذا غاب العقل وتراجع الوعي، طغت الغرائز والانفعالات العشوائية؛ وإذا حضر العقل واستيقظ الوعي، استعاد الإنسان توازنه، وقدرته على الإصلاح، وحقه في حياة أكثر صفاءً وكرامة.

وأخيراً ربما كانت معركتنا الحقيقية اليوم ليست فقط مع ضجيج العالم من حولنا، بل مع ذلك الضجيج الذي يتسلل إلى الداخل، فيشوّش البصيرة ويبدد المعنى.

ومن هنا، فإن حماية إنسانيتنا لا تبدأ من الانتصار على الآخرين، بل من الانتصار على ما فينا من قسوة، وتسرع، ورغبة في الإقصاء. تلك، في ظني، هي المعركة الأجدر بأن نخوضها.