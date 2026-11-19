تخوض الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة سباق الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من عقد في أروقة المنظمة الدولية، شاركت خلالها في مفاوضات بشأن ملفات دولية وإقليمية معقدة، من أفغانستان إلى غزة، وتولت رئاسة مجلس الأمن مرتين.

ويأتي ترشيح نسيبة، الذي أعلنته دولة الإمارات رسميًا في 21 أكتوبر 2026، لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر المقبل، في إطار طرح رؤية تستهدف إعادة بناء الثقة في الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على التحرك المبكر لاحتواء الأزمات، ودعم جهود الوساطة وصناعة السلام.

وتسعى نسيبة، من خلال برنامجها «أمم متحدة للثمانين عامًا المقبلة»، إلى تقديم تصور لتطوير أداء المنظمة الدولية، يقوم على جسر الخلافات بين الدول، والتوصل إلى تفاهمات عملية تفتح الطريق أمام تسويات أوسع، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز الاستقرار.

مسيرة دبلوماسية وخبرة أممية

وُلدت لانا زكي نسيبة عام 1978، وحصلت على بكالوريوس مع مرتبة الشرف وماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج، ثم نالت درجة الماجستير بامتياز في دراسات إسرائيل والشتات اليهودي من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.

وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل مع منظمة اليونسكو في باريس، قبل انضمامها إلى مؤسسات حكومية إماراتية، حيث شاركت في ملفات تطوير المشاركة السياسية.

وفي عام 2008، شاركت في قيادة الحملة الإماراتية لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في أبوظبي، ثم أسست عام 2009 إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإماراتية وتولت إدارتها لمدة أربع سنوات.

كما عملت مبعوثة مشتركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان، وشاركت في قمة مجموعة العشرين عام 2011 بصفتها نائبة للمبعوث الإماراتي.

وفي عام 2013، تولت منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة إماراتية تشغل هذا المنصب، واستمرت في موقعها لمدة 11 عامًا، شاركت خلالها في عدد من الملفات والمحطات الأممية البارزة.

أفغانستان وغزة.. محطات في العمل الأممي

خلال عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2022 و2023، قادت نسيبة مشاركة بلادها في المجلس، وترأست أعماله مرتين، كما شاركت في مفاوضات بشأن عدد من الملفات السياسية والإنسانية.

وفي عام 2023، شاركت مع اليابان في قيادة المفاوضات بشأن القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك منع النساء من العمل لدى الأمم المتحدة، وانتهت المفاوضات باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2681 بالإجماع، الذي أدان القيود المفروضة على النساء الأفغانيات.

كما شاركت في الجهود التي سبقت اعتماد القرار 2720 بشأن غزة في ديسمبر 2023، والذي أنشأ آلية أممية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقادت زيارة لعدد من أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح للاطلاع على الأوضاع الإنسانية.

رؤية لإعادة بناء دور الأمم المتحدة

وتقوم رؤية نسيبة لقيادة المنظمة الدولية على تعزيز دورها في منع النزاعات والتدخل المبكر عبر الوساطة، بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات بعد اندلاعها.

وتطرح في هذا السياق مفهوم «الاتفاقات الأولى»، الذي يقوم على التوصل إلى تفاهمات محددة وعملية، مثل تبادل الأسرى والهدن المحلية وفتح الممرات الإنسانية، باعتبارها خطوات يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاقات سلام أوسع.

وخلال حوارها التفاعلي مع الدول الأعضاء في 27 أكتوبر 2026، أكدت استعدادها لتحمل المخاطر السياسية من أجل تحقيق السلام، حتى عندما تبدو فرص النجاح محدودة، مشددة على أن الأمم المتحدة أُنشئت لمساعدة العالم على الاتفاق، وليس لمجرد مواكبة خلافاته.

ولا تقتصر رؤيتها على إدارة النزاعات، بل تشمل إصلاح أداء المنظمة من الداخل، من خلال تقليص الازدواجية بين المؤسسات والبرامج، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر تأثيرًا.

كما تدعو إلى ربط أنشطة الأمم المتحدة بأهداف واضحة ومؤشرات لقياس التكلفة والنتائج، مع تعزيز دورها في دعم التنمية وتعبئة الاستثمارات وإيجاد حلول أكثر عدالة للديون، إلى جانب الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.

وتضع نسيبة قضايا الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي ومشاركة الشباب والدول النامية في صياغة قواعد التعامل مع التكنولوجيا ضمن أولويات رؤيتها لمستقبل المنظمة الدولية.

دعم مصري للترشيح الإماراتي

وفي إطار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالترشيح، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات، يوم 26 أكتوبر 2026.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات والتطورات الإقليمية، إلى جانب الترشيح الإماراتي للانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشاد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بما تمتلكه نسيبة من قدرات وخبرات متراكمة في مجال العمل الدولي متعدد الأطراف، معربًا عن اعتزاز مصر بهذا الترشيح في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين.

كما أشار إلى أنها أول سيدة عربية يتم ترشيحها لهذا المنصب الأممي الرفيع، مثمنًا جدارتها وكفاءتها وخبراتها التي تؤهلها لتولي هذا الموقع.