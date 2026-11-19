أكد محمد فضالي المشرف على متحف عواصم مصر بالعاصمة الجديدة، أن المتحف يقدم رسالة سلام للعالم تجسد تعايش الأديان وتؤكد ترسيخ مبدأ المواطنة.

وقال فضالي، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «البعد الرابع»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن ممر كبار رجال الدولة بالمتحف يبرهن على أن مصر دولة مؤسسات ونظام إداري منذ فجر التاريخ.

وأضاف أن الملك رمسيس الثاني خاض المعارك ووقع أول معاهدة سلام، ليصبح بطلًا للحرب والسلام في العصور القديمة.

وأشار المشرف على متحف عواصم مصر إلى أن المتحف يبرز الدور الريادي والقيادي للمرأة المصرية، باعتبارها ملكة وصانعة قرار عبر العصور.