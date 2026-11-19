كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 48 مليار دولار على الحرب التي تشنها على إيران منذ أواخر فبراير الماضي.

وقال آرثر ميلر، نائب المراقب المالي في وزارة الدفاع، أمام الكونجرس، إنه "حتى 13 نوفمبر، وصل المبلغ إلى 48.3 مليار دولار".

زيادة 26% عن التقدير السابق

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 26% عن تقدير سابق قدمه مكتب الميزانية في الكونجرس، والذي أشار إلى أن تكلفة الحرب بلغت 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس.

وأوضح ميلر، خلال جلسة استماع بشأن ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية للإدارة المالية، أن الرقم الجديد "يتضمن الذخائر، وتكاليف استبدال المعدات، والتكاليف التشغيلية".

تداعيات اقتصادية واسعة

وتسببت الحرب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، بعدما عرقلت إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.

ترامب يدرس استئناف قصف إيران

في سياق منفصل، ذكرت تقارير غربية أن الرئيس الأمريكي يدرس استئناف القصف المكثف ضد إيران بالتعاون مع إسرائيل لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

وقالت مصادر، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، إن الرئيس الأمريكي كان يدرس شن حملة مشتركة لمدة تتراوح بين أربعة وسبعة أيام، بعد أن كثف بنيامين نتنياهو حملته لإقناع البيت الأبيض بأن العودة إلى الحرب الشاملة أمر ضروري.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشار ترامب بقوة إلى أنه لا يفضل العودة إلى القتال، واصفاً الحرب الإيرانية بأنها "انتهت فعلياً" ومدعياً ​​تحقيق "نصر كبير جداً" .

كما أمر نائب الرئيس، جيه دي فانس، بوقف المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.