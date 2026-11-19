توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تحقيق فوز مثير على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 24-23، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.

الأهلي بطلاً للسوبر المصري لكرة اليد للمرة الرابعة بعد الفوز على الزمالك

وشهدت المواجهة إثارة وندية كبيرة بين قطبي كرة اليد المصرية، حيث تبادل الفريقان السيطرة والتقدم على مدار اللقاء، قبل أن ينجح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه بفارق هدف وحيد، ليضيف بطولة جديدة إلى خزائنه على حساب الزمالك.

وجاء تتويج الأهلي باللقب بعد مباراة قوية قدم خلالها لاعبو الفريق أداءً مميزًا، ونجحوا في التعامل مع اللحظات الحاسمة، ليحسموا الكأس الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء ببطولة السوبر المصري لكرة اليد.