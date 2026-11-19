بدأ تطبيق واتساب، في طرح تحديث جديد يستهدف تحسين تجربة المحادثات الجماعية، من خلال زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء المجموعات من 1024 إلى 1500 عضو، على الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وiOS؛ في خطوة تمنح المستخدمين مساحة أكبر للتواصل وإدارة المجتمعات الكبيرة دون الحاجة إلى إنشاء مجموعات إضافية.

ويشمل التحديث المجموعات العادية ومجموعات المجتمعات، مع تطبيق الحد الجديد تلقائيا على المجموعات الحالية، بما يتيح للمسؤولين إضافة المزيد من الأعضاء دون إجراء تغييرات يدوية على إعدادات المجموعة.

واتساب يوسع قدرات المحادثات الجماعية

تأتي هذه الخطوة استكمالا لسلسلة من التحسينات التي أطلقتها واتساب مؤخرا لتسهيل متابعة المحادثات الجماعية وتنظيمها، إذ قدم التطبيق 4 ميزات جديدة تشمل إمكانية تثبيت الرسائل المهمة لفترات أطول، ونشر تحديثات الحالة داخل المجموعات، إلى جانب تصفية المحادثات حسب الإشارات والردود.

كما أتاح التطبيق للأعضاء مشاركة سجل الرسائل مع المستخدمين الجدد بعد انضمامهم إلى المجموعة، لمساعدتهم على متابعة النقاشات والتعرف على المعلومات التي جرى تداولها قبل انضمامهم.

1500 عضو في المجموعة الواحدة.. ما الجديد؟

يرتفع الحد الأقصى لعدد المشاركين في مجموعات واتساب من 1024 إلى 1500 عضو، مع دعم الميزة على نظامي أندرويد وآيفون، بما يسمح بإنشاء مجموعات أكبر أو الانضمام إليها.

مجموعات واتساب

ويستهدف التحديث المجتمعات العائلية الكبيرة، والمجموعات التعليمية، وفرق العمل والمؤسسات التي تحتاج إلى جمع أعداد كبيرة من الأشخاص داخل مساحة تواصل واحدة، بدلا من توزيعهم على مجموعات متعددة.

المجموعات الحالية تحصل على السعة الجديدة تلقائيا

لن يحتاج مسؤولو المجموعات الحالية إلى تنفيذ أي خطوات إضافية للاستفادة من الحد الجديد، إذ ستعمل واتساب على تحديث سعة المجموعات تلقائيا بمجرد وصول الميزة إلى الحسابات.

وبذلك، سيتمكن المسؤولون من إضافة ما يصل إلى 476 عضوا إضافيا إلى مجموعاتهم الحالية، مقارنة بالحد السابق البالغ 1024 عضوا.

ويمتد التغيير أيضا إلى مجموعات المجتمعات، التي تتيح للمسؤولين تنظيم عدة مجموعات ضمن مساحة مشتركة، بينما لن تتأثر مجموعة الإعلانات الرئيسية للمجتمع، لأنها تدعم بالفعل ما يصل إلى 2000 عضو.

أدوات لتنظيم المجموعات الكبيرة

مع زيادة عدد المشاركين، توفر واتساب مجموعة من الأدوات التي تساعد على إدارة تدفق الرسائل وتجنب فقدان المعلومات المهمة، أبرزها تثبيت الرسائل للرجوع إليها بسهولة، وفلترة الإشارات والردود للوصول سريعا إلى المحادثات التي تتطلب انتباه المستخدم.

كما تساعد ميزة مشاركة سجل الرسائل الأعضاء الجدد على فهم النقاشات السابقة ومواكبة ما يدور داخل المجموعة.

طرح تدريجي لمستخدمي أندرويد وآيفون

بدأت واتساب إتاحة الحد الجديد لبعض المستخدمين عبر أحدث إصدارات التطبيق على أندرويد وiOS، على أن يستمر التوسع التدريجي خلال الأسابيع المقبلة.

ولذلك، قد لا يظهر خيار إضافة أكثر من 1024 عضوا لجميع الحسابات في الوقت نفسه، إذ لم تعلن الشركة حتى الآن موعدا محددا لوصول التحديث إلى جميع المستخدمين.