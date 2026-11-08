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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يفجر مفاجأة لمستخدميه.. ميزة طال انتظارها للصور والفيديوهات لكنها ليست للجميع

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، دون تطبيق أي ضغط على الملفات أو التأثير في تفاصيلها، وذلك من خلال خيار جديد داخل محرر الصور والفيديوهات. ومن المقرر أن تكون الميزة حصرية للمشتركين في خدمة WhatsApp Plus المدفوعة.

واتساب يختبر خيارا جديدا لجودة مشاركة الوسائط

سبق أن قدم واتساب خيارات للتحكم في جودة الصور ومقاطع الفيديو قبل إرسالها، وذلك ضمن تحديث تجريبي لنظام أندرويد يحمل الإصدار 2.24.7.17، حيث أضاف التطبيق خيارين هما: الجودة القياسية Standard Quality والجودة العالية HD Quality.

ويعتمد خيار الجودة القياسية على ضغط الصور ومقاطع الفيديو لتقليل حجم الملفات، بما يساعد على إرسالها بسرعة واستهلاك قدر أقل من بيانات الإنترنت.

أما خيار الجودة العالية، فيقلل مستوى الضغط بشكل ملحوظ، مع الاحتفاظ بقدر أكبر من التفاصيل، لكنه لا يمنع الضغط على الملفات بصورة كاملة.

والآن، يعمل واتساب على إضافة خيار ثالث يتجاوز الجودة العالية، وهو إرسال الوسائط بالجودة الأصلية، وذلك وفقا لما رصد في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.44.12، والمتاح عبر متجر Google Play.

ما الفرق بين خيارات جودة الصور والفيديوهات الثلاثة؟

مع الميزة الجديدة، سيتيح واتساب ثلاثة مستويات مختلفة لجودة مشاركة الوسائط:

- الجودة القياسية Standard Quality) يضغط واتساب الصور ومقاطع الفيديو لتقليل حجمها، ما يساعد على إرسالها بسرعة مع استهلاك أقل للبيانات، لكن ذلك قد يؤثر في مستوى التفاصيل.
- الجودة العالية HD Quality: يقلل التطبيق الضغط على الملفات بصورة كبيرة، للحفاظ على تفاصيل أكثر. وقد يصل حجم الوسائط المرسلة بهذه الجودة إلى ستة أضعاف حجمها بالجودة القياسية، لكنها تظل خاضعة لبعض الضغط.
- الجودة الأصلية Original Quality: تتيح إرسال الصور ومقاطع الفيديو دون تطبيق أي ضغط عليها، بحيث يستقبل الطرف الآخر الملف كما هو محفوظ على جهاز المرسل، مع الحفاظ على جودته وتفاصيله الأصلية.

جودة مشاركة الوسائط


لماذا تختلف الجودة الأصلية عن جودة HD؟

قد يعتقد بعض المستخدمين أن خيار HD يتيح إرسال الصور والفيديوهات دون فقدان جودتها، لكن هناك اختلافا بين الخيارين.

فالجودة العالية تظل تعتمد على ضغط الملفات، وإن كان بدرجة أقل بكثير مقارنة بالجودة القياسية، أما الجودة الأصلية، فستتيح إرسال الملفات دون ضغط، وهو ما يجعلها مناسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بأدق تفاصيل الصور ومقاطع الفيديو عند مشاركتها.

ومع ذلك، سيضع واتساب حدودا معينة لحجم الملفات ودقتها، لكنها ستكون حدودا مرتفعة تتجاوز احتياجات معظم الصور ومقاطع الفيديو المعتادة.

ميزة الجودة الأصلية ستكون حصرية لمشتركي WhatsApp Plus
 

بحسب المعلومات المتاحة في الإصدار التجريبي، يخطط واتساب لإضافة ميزة إرسال الوسائط بالجودة الأصلية ضمن مزايا الاشتراك المدفوع واتساب بلس.

وعند الاشتراك في الخدمة، سيعرض التطبيق قائمة بالمزايا المتاحة للمشتركين، كما سيظهر خيار إرسال الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية ضمن شاشة التعريف بالمزايا أثناء إعداد الاشتراك.

وبعد ذلك، سيتمكن المشتركون من اختيار الجودة الأصلية مباشرة من محرر الصور والفيديوهات قبل إرسال أي ملف، دون الحاجة إلى تغيير طريقة المشاركة المعتادة.

كيف يمكن لغير المشتركين إرسال الصور بالجودة الأصلية؟

رغم حصرية الخيار الجديد لمشتركي WhatsApp Plus، لا يزال بإمكان المستخدمين غير المشتركين إرسال الصور ومقاطع الفيديو دون ضغط، وذلك من خلال مشاركتها باعتبارها مستندات.

فعند إرسال الصور أو الفيديوهات كمستندات، لا يطبق واتساب ضغط الوسائط المعتاد، ما يسمح بالحفاظ على الملف بجودته الأصلية.

لكن هذه الطريقة تتطلب خطوات إضافية، وقد تكون أبطأ مقارنة بإرسال الصور والفيديوهات مباشرة من محرر الوسائط، ومن هنا، ستوفر الميزة الجديدة للمشتركين طريقة أسرع وأكثر سهولة لمشاركة الملفات بجودتها الأصلية.

متى تصل ميزة إرسال الوسائط بالجودة الأصلية إلى واتساب؟

لا تزال ميزة إرسال الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية قيد التطوير حاليا ضمن إصدارات واتساب التجريبية لنظام أندرويد، ولم تصبح متاحة للمستخدمين حتى الآن.

ويخطط واتساب لإضافتها إلى باقة WhatsApp Plus خلال تحديث مستقبلي، لكن الشركة لم تعلن حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاقها.

واتساب WhatsApp Plus ميزة جديدة جودة مشاركة الوسائط

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