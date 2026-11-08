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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين للتصفيات التحريرية المركزية بمسابقة القرآن الكريم

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول التصفيات التحريرية المركزية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم، وذلك يومي الأربعاء والخميس، الموافقين ١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٦م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمسجد النور بالعباسية – القاهرة.

وتُهيب الوزارة بالمتسابقين الواردة أسماؤهم الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحددين، مع إحضار المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتسابق، مع إحضار الأصل للاطلاع.

- بالنسبة إلى الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وتؤكد الوزارة ضرورة استيفاء جميع شروط المسابقة، وأنه سيتم استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحلها، وفقًا للمواعيد المقررة، لمعرفة الأسماء إضغط هنــــا

وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول التصفيات التحريرية المركزية مسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم التصفيات التحريرية المركزية للمسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم الأوقاف

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