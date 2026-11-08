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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب

تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
رنا عصمت

مع التقلبات الجوية واختلاف درجات الحرارة بين الصباح والليل، تحتار الكثير من الأمهات في اختيار الملابس المناسبة للأطفال، خاصة مع برودة الطقس في الساعات الأولى من اليوم وارتفاع درجات الحرارة نسبيا خلال فترة الظهيرة، وهو ما يثير التساؤلات حول الطريقة الصحيحة لملابس الأطفال لحمايتهم من البرد وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى التنفسية.

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد، أوضح الدكتور محمد عبد الباقى، أخصائي طب الأطفال، أن اختيار ملابس الأطفال يجب أن يتناسب مع درجات الحرارة وطبيعة نشاط الطفل، مع ضرورة تجنب المبالغة في تدفئته أو تعريضه المباشر للهواء البارد.

تلبس الأطفال إيه في الجو المتقلب؟

ينصح بمراعاة مجموعة من الإرشادات عند اختيار ملابس الأطفال خلال هذه الفترة، أبرزها:

1- الاعتماد على الملابس متعددة الطبقات، بحيث يمكن للأم إضافة طبقة أو خلعها وفقا لدرجة الحرارة.

2- اختيار الملابس القطنية المريحة التي تسمح بمرور الهواء وتمتص العرق.

3- تجنب الملابس الثقيلة بشكل مبالغ فيه، خاصة عند خروج الطفل خلال ساعات الظهيرة.

4-الاهتمام بتدفئة الجسم عند الخروج في الصباح الباكر أو خلال فترات الليل.

5- اختيار جاكيت خفيف يمكن ارتداؤه عند انخفاض درجات الحرارة.

6-تغيير الملابس المبللة بالعرق أو المياه في أسرع وقت.

هل الملابس الثقيلة تحمي الأطفال من نزلات البرد؟

-من الأخطاء الشائعة لدى بعض الأمهات الاعتقاد بأن زيادة عدد طبقات الملابس تمنع إصابة الطفل بنزلات البرد، لكن نزلات البرد تنتج عن عدوى فيروسية، ولا تحدث بسبب التعرض للطقس البارد وحده.

-كما أن المبالغة في تدفئة الطفل قد تؤدي إلى التعرق والشعور بعدم الراحة، لذلك يجب اختيار ملابس مناسبة للطقس مع متابعة درجة حرارة جسم الطفل.

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والعدوى التنفسية

1. الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خاصة قبل تناول الطعام وبعد العودة من المدرسة.

2. تعليم الطفل تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام منديل ورقي.

3. تجنب الاختلاط المباشر بالأشخاص المصابين بأعراض البرد والإنفلونزا قدر الإمكان.

4. الاهتمام بتقديم وجبات غذائية متوازنة تحتوي على الخضراوات والفواكه ومصادر البروتين.

5. تشجيع الطفل على شرب المياه والسوائل بانتظام.

6. حصول الطفل على عدد ساعات نوم كافية وفقا لعمره.

7. الالتزام بالتطعيمات الموصى بها، ومنها تطعيم الإنفلونزا الموسمية وفقا لتوصيات الطبيب.

8. وتظل الوقاية اليومية واختيار الملابس المناسبة ومراعاة التهوية الجيدة من الخطوات المهمة للحفاظ على صحة الأطفال خلال فترات التقلبات الجوية.

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