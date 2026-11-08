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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اصطدام سيارة بنجل طبيب عمدًا بالقاهرة

السيارة
السيارة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمّن ادعاء القائم على النشر بقيام قائد سيارة "ملاكى" بالاصطدام بنجله عمداً حال سيره بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ولواذه بالفرار.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (طبيب – مقيم بالقاهرة) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 5 الجارى وأثناء عبوره صحبة نجله من أمام السيارة الظاهرة بالصورة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائدها تطورت لتعديهما على بعضهما بالسب والشتم، فقام على إثرها نجله بمحاولة إستيقافه إلا أنه قام باستكمال طريقه مما أدى إلى سقوط نجله "دون حدوث إصابته" وأضاف بادعائه باصطدامه بنجله بقصد الاهتمام بالشكوى.

 أمكن تحديد السيارة الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (مالك صالة رياضية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أيد ما سبق ، ونفى اصطدامه بنجل الشاكى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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