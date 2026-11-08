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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن كواليس جديدة تتعلق باختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدرب تأثر بشدة عقب إبلاغه بقرار تعيينه مديرًا فنيًا للفراعنة.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، إن علي ماهر لم يتمالك دموعه بعدما تلقى المكالمة الهاتفية التي أُبلغ خلالها باختياره لتولي تدريب المنتخب الوطني، مؤكدًا أن المدرب دخل في حالة من التأثر الشديد، تعبيرًا عن سعادته وفخره بالحصول على فرصة قيادة منتخب بلاده.

علي ماهر يتأثر بمكالمة تدريب منتخب مصر

وأوضح فايق أن رد فعل علي ماهر جاء عفويًا، حيث بكى بمجرد علمه بقرار تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، في ظل القيمة الكبيرة التي تمثلها هذه المهمة بالنسبة لأي مدرب مصري، خاصة أن قيادة الفراعنة تُعد مسؤولية وطنية وحلمًا يسعى إليه العديد من المدربين.

وأضاف أن تولي المسؤولية الفنية للمنتخب يمثل محطة مهمة في مشوار علي ماهر التدريبي، الذي ينتظر أن يخوض واحدة من أبرز التجارب في مسيرته حال إتمام إجراءات توليه المهمة بشكل رسمي.

إبراهيم فايق يؤكد حقيقة تعيين علي ماهر

وأشار الإعلامي إبراهيم فايق، خلال حديثه بمشاركة ضيف البرنامج أحمد عز، إلى أن المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن اختيار علي ماهر ليست مجرد توقعات أو اجتهادات إعلامية، وإنما تتعلق بكواليس مؤكدة حول القرار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التقارير المتداولة بشأن رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، وإجراء تغييرات على القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتترقب الجماهير المصرية الإعلان عن التفاصيل الرسمية المتعلقة بالجهاز الفني الجديد، والقرارات المنتظرة بشأن تشكيل الجهاز المعاون، إلى جانب خطة الإعداد والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، في ظل الطموحات الكبيرة بعودة المنتخب الوطني للمنافسة بقوة على البطولات القارية والدولية

منتخب مصر علي ماهر اخبار الرياضة حسام حسن

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