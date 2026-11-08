قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب

قالت الإعلامية دينا سليم إن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يسابق الزمن خلال فترة التوقف الدولي لتوفير سيولة مالية عاجلة من أجل صرف مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق، في ظل عدم حصول المحترفين على أقساط شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث تتحرك الإدارة بقوة لتوفير المبالغ المطلوبة وإنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

وأضافت “دينا” خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن إدارة الزمالك تسعى لتجنب تصعيد الأزمة أو وصولها إلى تقديم إنذارات رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو تهديدات بفسخ العقود، مع التأكيد على أهمية فرض حالة من الاستقرار داخل غرفة الملابس، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب استئناف منافسات الدوري الممتاز.