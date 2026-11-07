إعلامي ينفي تدخل أي جهة بالدولة في قرارات مجلس إدارة الزمالك

نفى الإعلامي عبدالناصر زيدان وجود أي تدخل من جهات حكومية أو سيادية في قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا أن تحديد نوع الجمعية العمومية وآلية اتخاذ القرار شأن يخص مجلس الإدارة وحده.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI"، إنه لا توجد أي وصاية أو توجيهات أو تفويض من أي جهة في الدولة المصرية بشأن هذا الملف.

وأضاف أن كل ما يتم تداوله بشأن وجود توجيهات أو تدخلات من جهات وزارية أو سيادية في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن قرار مجلس إدارة الزمالك، سواء تعلق بعقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية، يخص المجلس وحده.

وتابع زيدان أن الدولة المصرية حريصة على نادي الزمالك، ولا تتدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، رافضًا ما وصفه بترويج معلومات غير صحيحة حول وجود تدخلات في قرارات مجلس الإدارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن تدخل أي جهة في هذا الأمر، واصفًا من يروج لها بالكذب.