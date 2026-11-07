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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة السد العالي.. عصام الحضري مرشحا لتدريب حراس مرمى منتخب مصر

عصام الحضري
عصام الحضري
إسلام مقلد

عاد اسم عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، ليتردد بقوة داخل أروقة منتخب مصر؛ بعدما طُرح ضمن المرشحين لتولي منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة، ضمن الجهاز الفني المرتقب بقيادة الكابتن علي ماهر، بعد إقالة حسام حسن.

الحضري يقترب من العودة إلى المنتخب

وتأتي هذه الأنباء في إطار التغييرات المنتظرة داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب ترشيح علي ماهر لتولي القيادة الفنية خلفًا لحسام حسن، وسط تحركات لإعادة تشكيل الجهاز المعاون استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويمتلك عصام الحضري تاريخًا حافلًا مع المنتخب الوطني، بعدما كان أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي، وأسهم في التتويج بثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

هل يعود السد العالي إلى بيته؟

ويُعد الحضري أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة في تاريخ الكرة المصرية، وهو ما يجعل طرح اسمه لتولي تدريب حراس المرمى محل اهتمام جماهير الكرة، في انتظار حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد والإعلان الرسمي عن هوية مدرب حراس مرمى المنتخب.

عصام الحضري منتخب مصر علي ماهر حسام حسن

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