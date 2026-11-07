وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي تعزيز التعاون ويؤكد تمسك مصر بالحل السياسي للأزمة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 7 نوفمبر، "محمد المنفي"، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث تناول اللقاء التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، والدور الهام والبناء الذي تقوم به الجالية والشركات المصرية في عملية اعادة الإعمار في ليبيا.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها، كما أكد حرص مصر على المُضي قُدماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، منوهاً إلى أهمية عقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين البلدين لدفع مجالات التعاون الثنائي.

أكد الوزير عبد العاطي ايضاً على أهمية تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب المصريين في ليبيا، فضلاً عن توفير تيسيرات للجالية المصرية المتواجدة في ليبيا، بما في ذلك تمديد المُهل المقررة، وإلغاء الغرامات المتراكمة عن الفترات السابقة.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت إزاء التمسك بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية، في إطار من التوافق الوطني الواسع، بدون إملاءات أو تدخلات خارجية.

من جانب آخر، عاود وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر القانوني الثابت إزاء مذكرة التفاهم التركية/الليبية البحرية وأهمية مراعاة الشواغل المصرية اتصالا بمسالة ترسيم الحدود البحرية في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين، ووفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومشيدًا بالتطور المتصاعد في العلاقات الثنائية خلال الفترة الحالية، وأعرب عن تطلع القيادة الليبية إلي الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية فى ليبيا.